Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал, как вице-президент Сбера Ракова скрылась от следствия

Ведомости

Полиция полагает, что бывшему замминистра просвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, которая проходит по делу о хищении 50 млн руб., помог скрыться от следствия ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который Ракова возглавляла до весны 2020 г., находясь на посту замминистра просвещения. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

30 сентября Ракова должна была приехать на допрос в следственный департамент МВД, после чего следствие собиралось решить, какую меру пресечения потребовать для нее в суде. Однако Ракова на допрос не приехала, а ее телефон, по данным издания, оказался выключен. В ее доме в элитном СНТ «Выбор» в подмосковной Немчиновке оперативники «увидели следы экстренных сборов», после которых и стало понятно, что она скрылась.

Ракову пока не удалось найти, но оперативники уверены, что она в России. По данным издания, у знакомого Раковой есть украинское гражданство и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый стремятся попасть на Украину, потому что граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти неохотно выдают России фигурантов уголовных дел.

Об уголовном деле против топ-менеджера 29 сентября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники. Официально о деталях расследования дела не сообщалось. По данным источников агентств, речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. По делу также проходят управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, управляющий директор дивизиона Евгений Зак и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все трое арестованы.  

Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Накануне «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

Ранее по теме: Суд арестовал двух директоров Сбера по делу вице-президента банка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных