«Коммерсантъ» узнал, как вице-президент Сбера Ракова скрылась от следствия

Ракову пока не удалось найти, но оперативники уверены, что она в России. По данным издания, у знакомого Раковой есть украинское гражданство и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый стремятся попасть на Украину, потому что граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти неохотно выдают России фигурантов уголовных дел.