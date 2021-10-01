«Коммерсантъ» узнал, как вице-президент Сбера Ракова скрылась от следствия
Полиция полагает, что бывшему замминистра просвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, которая проходит по делу о хищении 50 млн руб., помог скрыться от следствия ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который Ракова возглавляла до весны 2020 г., находясь на посту замминистра просвещения. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
30 сентября Ракова должна была приехать на допрос в следственный департамент МВД, после чего следствие собиралось решить, какую меру пресечения потребовать для нее в суде. Однако Ракова на допрос не приехала, а ее телефон, по данным издания, оказался выключен. В ее доме в элитном СНТ «Выбор» в подмосковной Немчиновке оперативники «увидели следы экстренных сборов», после которых и стало понятно, что она скрылась.
Ракову пока не удалось найти, но оперативники уверены, что она в России. По данным издания, у знакомого Раковой есть украинское гражданство и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый стремятся попасть на Украину, потому что граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти неохотно выдают России фигурантов уголовных дел.
Об уголовном деле против топ-менеджера 29 сентября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники. Официально о деталях расследования дела не сообщалось. По данным источников агентств, речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. По делу также проходят управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, управляющий директор дивизиона Евгений Зак и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все трое арестованы.
Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Накануне «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).