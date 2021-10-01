Суд арестовал двух директоров Сбера по делу вице-президента банка

Ракова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве по той же части статьи Уголовного кодекса. 29 сентября источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. Речь идет о хищении более 50 млн руб.