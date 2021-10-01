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Суд арестовал двух директоров Сбера по делу вице-президента банка

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой: управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина, управляющего директора дивизиона Евгения Зака и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Всех фигурантов подозревают по делу о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4, ст.159 УК). Инкин и Крючкова пока останутся под стражей до 29 ноября, Зак — до 28 ноября.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве по той же части статьи Уголовного кодекса. 29 сентября источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. Речь идет о хищении более 50 млн руб.

По данным собеседников агентств, Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Накануне «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

По мнению следствия, Инкин и два других фигуранта дела похитили выделенные средства. В рамках дела прошли обыски у Раковой. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что по итогам обысков ее не задержали и не стали предъявлять ей обвинение.

После начала расследования исполнять обязанности Раковой назначили начальника управления развития и карьеры Сбербанка Наталью Журавлеву.

Ранее по теме: Сбербанк рассказал, кто заменил попавшую под следствие вице-президента Ракову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных