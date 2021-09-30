Сбербанк рассказал, кто заменил попавшую под следствие вице-президента Ракову

О назначении нового сотрудника на место Раковой Сбербанк сообщил ранее сегодня, однако имя кандидата не раскрывалось. Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис рассказал журналистам, что в данный момент продолжать трудовую деятельность в кредитной организации не могут еще два сотрудника.