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Сбербанк рассказал, кто заменил попавшую под следствие вице-президента Ракову

Ведомости

Начальник управления развития и карьеры Сбербанка Наталья Журавлева назначена исполняющей обязанности вице-президента кредитной организации, сменив директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Марину Ракову, ставшую фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Сбер объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования». Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей и. о. генерального директора ООО «Сберобразование (генеральным директором также является Ракова. — Ред.)» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Журавлева работает в группе «Сбер» около 10 лет. Будучи проректором, она участвовала в запуске первых образовательных программ корпоративного университета кредитной организации и открывала «Школу 21».

О назначении нового сотрудника на место Раковой Сбербанк сообщил ранее сегодня, однако имя кандидата не раскрывалось. Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис рассказал журналистам, что в данный момент продолжать трудовую деятельность в кредитной организации не могут еще два сотрудника. 

Вчера «РИА Новости» сообщили, что Ракова, которая с 2018 по 2020 г. была заместителем министра просвещения России, стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г.

По данным СМИ, Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», уточнил источник. Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Накануне «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

Ранее по теме: Сбербанк назначил замену Раковой на время следствия против нее

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных