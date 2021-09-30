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Сбербанк назначил замену Раковой на время следствия против нее

Ведомости

Сбербанк назначил одного из сотрудников исполняющим обязанности вице-президента, директора дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марины Раковой после того, как она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«На время проведения следствия один из сотрудников Сбера будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой», — сказано в сообщении. Кто именно стал и.о. вице-президента, в банке не уточнили.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что сегодня Ракова не явилась на допрос. Связаться с ней не удалось, так как она выключила телефоны, покинула место жительства и перестала общаться с родственниками. На работу экс-чиновница также не пришла. Предполагается, что она скрывается от следствия, уточнило издание.

Вчера «РИА Новости» сообщили, что Ракова, которая с 2018 по 2020 г. была заместителем министра просвещения России, стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г.

По данным СМИ, Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», уточнил источник. Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Накануне «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

Ракова была назначена вице-президентом Сбербанка в марте 2020 г. Она является директором дивизиона «Цифровые платформы образования». До этого, с 2018 по 2020 г., Ракова занимала пост заместителя министра просвещения.

Ранее по теме: СМИ: вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных