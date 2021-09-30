Сбербанк назначил замену Раковой на время следствия против нее

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что сегодня Ракова не явилась на допрос. Связаться с ней не удалось, так как она выключила телефоны, покинула место жительства и перестала общаться с родственниками. На работу экс-чиновница также не пришла. Предполагается, что она скрывается от следствия, уточнило издание.