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СМИ узнали о появлении «Шанинки» в деле вице-президента Сбербанка Раковой

Ведомости

В деле о мошенничестве и хищении около 50 млн руб., связанном с вице-президентом Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой, появился эпизод о лоббировании контрактов в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, Ракова, будучи замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемого ею же Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком стала «Шанинка», однако проверка выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Согласно ее выводам, ФНФРО неправомерно принял выполненные «Шанинкой» работы и необоснованно выплатил ей деньги. Период, в течение которого имело место нарушение, не уточняется. Ракова занимала пост в руководстве Минпросвещения в 2018-2020 гг. В Минпросвещения и «Шанинке» эту информацию пока не комментировали.

Накануне «РИА Новости» узнало, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. По словам источников агентства, у Раковой дома и в кабинетах и ряда сотрудников Сбербанка прошли обыски. Ракова была назначена вице-президентом Сбербанка в марте 2020 г. Она является директором дивизиона «Цифровые платформы образования». 

Ранее по теме: СМИ: вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных