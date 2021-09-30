СМИ узнали о появлении «Шанинки» в деле вице-президента Сбербанка Раковой
В деле о мошенничестве и хищении около 50 млн руб., связанном с вице-президентом Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой, появился эпизод о лоббировании контрактов в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентств, Ракова, будучи замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемого ею же Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком стала «Шанинка», однако проверка выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Согласно ее выводам, ФНФРО неправомерно принял выполненные «Шанинкой» работы и необоснованно выплатил ей деньги. Период, в течение которого имело место нарушение, не уточняется. Ракова занимала пост в руководстве Минпросвещения в 2018-2020 гг. В Минпросвещения и «Шанинке» эту информацию пока не комментировали.
Накануне «РИА Новости» узнало, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. По словам источников агентства, у Раковой дома и в кабинетах и ряда сотрудников Сбербанка прошли обыски. Ракова была назначена вице-президентом Сбербанка в марте 2020 г. Она является директором дивизиона «Цифровые платформы образования».