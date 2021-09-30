СМИ узнали о появлении «Шанинки» в деле вице-президента Сбербанка Раковой

По словам собеседников агентств, Ракова, будучи замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемого ею же Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком стала «Шанинка», однако проверка выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Согласно ее выводам, ФНФРО неправомерно принял выполненные «Шанинкой» работы и необоснованно выплатил ей деньги. Период, в течение которого имело место нарушение, не уточняется. Ракова занимала пост в руководстве Минпросвещения в 2018-2020 гг. В Минпросвещения и «Шанинке» эту информацию пока не комментировали.