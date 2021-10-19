Ректору Шанинки предъявили обвинение по делу о хищении более 21 млн рублей
Следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) , сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Севрук.
«Сегодня предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал адвокат.
13 октября Тверской районный суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Он был задержан по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
Против Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение Шанинки в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором Шанинки, избрали меру пресечения в виде ареста.