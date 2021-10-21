Сотрудники московской прокуратуры пришли с проверкой в «Шанинку»
Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
«Мы вчера получили от прокуратуры г. Москвы решение от 19 октября 2021 г. о проведении проверки. Цель проверки - "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях". Нас попросили "обеспечить предоставление не позднее 21.10.2021 сотрудникам прокуратуры необходимых документов за период с 2019 г. по настоящее время, а также объяснений должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки". В тексте решения запрашиваются документы по факультету Свободных искусств и наук. Проверяют образовательную деятельность», — сообщил представитель вуза.
19 октября следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Он был задержан по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
Против Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.