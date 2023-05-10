Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей

Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детейОна предполагает введение в школах уроков цифровой грамотности
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности детей, главная цель которой – защита несовершеннолетних от угроз и рисков в цифровой среде. «В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут спрашивать о личных данных ребенка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации», – отмечается в сообщении пресс-службы кабмина. Концепция предполагает введение в школах уроков информационной безопасности и цифровой грамотности, а также обучение детей и подростков «поведению в интернете».
В пресс-службе правительства уточнили, что на занятиях школьникам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные или спрашивать о семье.
Для участия в просветительских мероприятиях также планируется привлекать родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек. На специальных мероприятиях им расскажут о правилах безопасного поведения детей в цифровом пространстве и средствах защиты от доступа к информации, которая может нанести вред их здоровью, а также нравственному и духовному развитию. За формирование перечня мероприятий будут отвечать региональные власти перед Минцифры. Министерство, в свою очередь, будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.
«Ведомости» направили запросы в Минпросвещения и Минцифры, чтобы уточнить сроки начала реализации концепции.
Заместитель председателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») отметил, что дискуссии о необходимости введения уроков цифровой грамотности идут не первый год, в том числе в рамках школьной программы по ОБЖ. «Сейчас правительство инициирует добавление в образовательную программу отдельных, специальных уроков. Отмечу, что эти занятия стоит проводить даже в начальной школе – уже у большинства первоклассников есть гаджеты с доступом в сеть», – добавил он.
«Раздувать школьную программу за счет того, что мы туда что-то добавляем, мы не можем с позиции санитарных норм и здоровья обучающихся. Возникает вопрос с распределением имеющихся часов», – отмечает ведущий эксперт Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Анна Вавилова. Если есть желание сделать этот предмет частью общеобразовательной программы необходимо понимать, разрешает ли это федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Единый урок безопасного интернета для учащихся 5–9-х классов прошел более чем в 30 000 российских школ 24 января. Его инициаторами стали Лига безопасного интернета, МЧС, Минпросвещения и МВД. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указывала, что 85% детей в возрасте от 10 до 14 лет имеют аккаунты в соцсетях, в возрасте от 15 до 17 лет эта цифра выше – 96%.
Социологические исследования в последнее время демонстрируют, что многие подростки не владеют навыками и умениями по цифровой безопасности, отметил социолог Сергей Таланов. Он также отметил, что у многих молодых людей недостаточно развиты навыки критического мышления. «Постоянно совершенствуются технологии, а навыки по работе с ними и по восприятию информации не развиваются. В результате чего мы видим, что многих ребят вовлекают в сомнительные по своей полезности сообщества, где постепенно меняют их взгляды, мировоззрение, подрывают базовые общественные ценности, впоследствии предлагая им совершить суицид, теракт, заниматься экстремистской деятельностью», – считает он. Формировать знания, навыки и умения по информационной безопасности и цифровой грамотности возможно в рамках ряда дисциплин, таких, как ОБЖ, информатика, обществознание, заключил Таланов.
Исполнительный директор ООО «ДиСи Инжиниринг» Глеб Антипов отметил, что в настоящий момент в учебнике ОБЖ для 8-9 классов под научной редакцией Юлией Шойгу, один из десяти модулей уже посвящен безопасности в информационном пространстве. Антипов допустил, что правительство решило расширить объем и глубину соответствующих знаний в курсе ОБЖ, раз концепция предусматривает введение дополнительного урока. «На мой взгляд, для обучения детей безопасному пребыванию в цифровом пространстве необходим системный подход, когда учащийся усваивает принципы, законы создания и распространения информационных продуктов и учится критическому восприятию контента, а не только знакомится с быстро устаревающими технологиями», – считает эксперт. Для преподавания такого урока достаточно знаний любого учителя информатики, но вполне разумно ожидать, что дополнительные часы нагрузки потребуют и увеличения фонда оплаты труда преподавателей, заключил Антипов.