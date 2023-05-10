Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей

Социологические исследования в последнее время демонстрируют, что многие подростки не владеют навыками и умениями по цифровой безопасности, отметил социолог Сергей Таланов. Он также отметил, что у многих молодых людей недостаточно развиты навыки критического мышления. «Постоянно совершенствуются технологии, а навыки по работе с ними и по восприятию информации не развиваются. В результате чего мы видим, что многих ребят вовлекают в сомнительные по своей полезности сообщества, где постепенно меняют их взгляды, мировоззрение, подрывают базовые общественные ценности, впоследствии предлагая им совершить суицид, теракт, заниматься экстремистской деятельностью», – считает он. Формировать знания, навыки и умения по информационной безопасности и цифровой грамотности возможно в рамках ряда дисциплин, таких, как ОБЖ, информатика, обществознание, заключил Таланов.