Мишустин отчитался о проделанной за год работе в сфере образования

Первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что на повестке дня стоят вопросы трансформации высшего образования, итоговой аттестации, подготовки инженерно-технических специалистов начиная со школьной скамьи. «Правительство выделило на 2023 г. шесть приоритетов, и все они так или иначе связаны с наукой, образованием или технологиями. Первый из них – взаимодействие с дружескими странами», – отметил Мажуга. Он напомнил о визите в Москву 20 марта председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого было подписано большое количество соглашений в сфере образования. Второй приоритет – это укрепление технологического суверенитета, в частности, поддержка малой и среднетоннажной химии в России. На развитие этой сферы будет выделено 37 млрд руб.