Мишустин отчитался о проделанной за год работе в сфере образования

Мишустин отчитался о проделанной за год работе в сфере образованияПремьер рассказал об открытии новых школ, детских садов и образовательно-производственных кластеров
В 2022 г. в порядок привели более 1500 школ и свыше 250 новых построили, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Помимо этого удалось приобрести около 4000 школьных автобусов, чтобы дети могли «безопасно добираться до мест занятий». «Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет», – подчеркнул премьер. Мишустин также рассказал о проделанном в сфере дошкольного образования. В прошлом году было построено 240 детских садов, в всего в течение предыдущих трех лет – более 1000. В новые заведения смогли пойти 150 000 детей.
Лучший результат российского образования, по оценке премьера, это победы школьников, которые ежегодно выступают на восьми международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. «В прошлом году выиграли сорок три медали. Большинство из них – высшей пробы – тридцать две золотые и одиннадцать серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние десять лет», – отметил Мишустин. Особое внимание он также уделил созданию возможностей для занятия творчеством среди детей. По словам премьера, около 200 школ искусств были модернизированы, 300 получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
Говоря о высшем образовании глава правительства обратил внимание на обновление перечня направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. Он отметил, что в рамках «Профессионалитета» открыли 71 образовательно-производственный кластер, где уже обучается более 150 000 студентов.
«Началось и создание "Передовых инженерных школ" на базе 30 вузов. Чтобы студенты, аспиранты, а теперь и школьники могли принять участие в решении задач на предприятиях. Первого сентября свыше 2000 молодых людей приступили к занятиям», – добавил он.
Глава правительства пообещал продолжить программу академического лидерства «Приоритет-2030», в которой уже приняло участие более 120 высших учебных заведений. Мишустин указал на то, что «центрами притяжения» талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Уже началось создание восьми – в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининград, отобрано еще девять проектов – в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также на федеральной территории Сириус.
«И это в то время, когда в недружественных государствах наших ребят отчисляли – просто потому, что они из России. Их мы приняли в наши вузы в упрощённом порядке. Всего – 2500 человек», – заключил премьер.
Первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что на повестке дня стоят вопросы трансформации высшего образования, итоговой аттестации, подготовки инженерно-технических специалистов начиная со школьной скамьи. «Правительство выделило на 2023 г. шесть приоритетов, и все они так или иначе связаны с наукой, образованием или технологиями. Первый из них – взаимодействие с дружескими странами», – отметил Мажуга. Он напомнил о визите в Москву 20 марта председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого было подписано большое количество соглашений в сфере образования. Второй приоритет – это укрепление технологического суверенитета, в частности, поддержка малой и среднетоннажной химии в России. На развитие этой сферы будет выделено 37 млрд руб.
«Следующий приоритет – финансовый суверенитет, сюда бы я выделил работы, которые проводятся в сфере студенческого предпринимательства. Мы понимаем, что из стартапов студентов вырастают технологические компании, которые потом будут приносить выгоду и прибыль нашей стране», – добавил он. Программу жилищных сертификатов, в свою очередь, необходимо расширить и изменить некоторые критерии получения, заключил Мажуга.
Решения, принятые в 2022 г., были направлены на формирование единого образовательного пространства, пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). «Единые федеральные образовательные программы, учебники, единая программа воспитания, "Разговоры о важном", церемония поднятия флага и исполнения гимна, которые сейчас проходят во всех школах страны, инфраструктура образовательных учреждений, оснащение школ», – рассказала она. По словам главы комитета, в отчетном году законодательно и организационно вместе с правительством удалось «сдвинуть с места» те вопросы, которые не решались годами: принять закон о федеральных основных образовательных программах, закон о дебюрократизация труда учителей. В настоящее время идет работа над возвращением трудового воспитания в школы, заявила она.