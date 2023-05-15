Госдума планирует доработать регулирование в сфере благотворительности

Госдума планирует доработать регулирование в сфере благотворительностиЭто позволит сократить число мошенников, особенно при сборе средств военнослужащим в зоне спецоперации
Аппарат Госдумы объявил конкурс на исследование зарубежного опыта и подготовку рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования благотворительной деятельности в России. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, обнаружили «Ведомости». Начальная цена контракта составляет 3,75 млн руб. Сбор заявок от потенциальных исполнителей был завершен 5 мая. Сейчас идет их оценка, сообщил «Ведомостям» собеседник в аппарате Госдумы.
В стране возросло число российских благотворительных организаций, оказывающих помощь военнослужащим в зоне спецоперации, говорится в описании закупки. Пожертвования средств и имущества нуждающимся, по мнению заказчиков исследования, должны снять социальную напряженность в обществе: облегчить жизнь гражданам, а где-то даже ее спасти. Число жертвователей в адрес благотворительных организаций, помогающих армии, действительно выросло – отсюда и возникает необходимость контролировать их деятельность, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
Депутаты обеспокоены тем, что «несовершенство законодательной базы в этой сфере позволяет недобросовестным лицам использовать инструменты благотворительности в корыстных целях», пояснил источник в аппарате Госдумы. Согласно техническому заданию, депутаты рассматривают как доработку действующих, так и разработку новых законодательных актов, направленных на регулирование благотворительности в современных геополитических условиях.
Эта сфера в России регулируется законом о благотворительной деятельности, говорит юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. По ее мнению, текущее законодательство не учитывает быстрого развития цифровых технологий, используемых фондами для привлечения средств. Для большей прозрачности работы благотворительных организаций, по словам Севостьяновой, требуется регулирование таких аспектов, как сбор пожертвований, использование полученных средств и управление имуществом.
Сейчас установлен только один специализированный вид ответственности для таких НКО – это ст. 14.66 КоАП РФ «Несоблюдение требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований», говорит Волкова. В остальном они подчиняются общему законодательству. Отчет о целевом использовании средств (по закону о бухучете) является формальностью и не дает возможности досконально проверить деятельность благотворителей и понять, на что конкретно расходуются средства, отмечает эксперт.
Среди основных мер ответственности для благотворительных организаций при неисполнении закона, как и для любых НКО, – предупреждение (если организация занимается деятельностью, противоречащей ее целям), ликвидация организации (в случае когда она не прислушивается к многочисленным предупреждениям от регистрирующего органа) и изъятие средств в доход местного бюджета для использования на благотворительные цели, перечислила Севостьянова. Последняя мера может коснуться тех организаций, которые работают вопреки своим целям, расходуют средства на поддержку политических партий, групп и кампаний.
Для благотворительных организаций не лишним было бы ввести формы общественного контроля, продолжила Волкова. Например, публикацию развернутой отчетности о расходовании средств или обязанность по предоставлению подробного отчета по запросу. Особенно сложно оценить размер поступлений и их последующее расходование на благотворительные цели в наличной форме, подчеркнула она. «Когда к вам подходят на улице с «ящиком добра», это могут быть мошенники. Крупные солидные фонды, которые дорожат своей репутацией, в принципе отказываются от уличных пожертвований», – говорит Волкова.
Сколько в России благотворительных фондов
На 13 мая реестр социально ориентированных НКО насчитывал 48 208 организаций, следует из данных Минэкономразвития. Всего в стране зарегистрировано около 9000 благотворительных фондов, по данным платформы ProCharity фонда «Друзья».
Амбассадорами многих фондов являются медийные лица, в том числе звезды шоу-бизнеса, и «под правильными делами порой кроются финансовые аферы в сфере налогообложения», считает адвокат Алексей Лаврентьев. Вопросы доработки законодательства должны обсуждаться на заседании координационного совета по развитию благотворительной деятельности в России при Минэкономразвития, сказал представитель Фонда Константина Хабенского. В случае разработки подобных законопроектов консолидированный отклик от благотворительной индустрии на них должен выноситься тоже от имени совета, добавил он.
«Ведомости» также направили запросы в Минэкономразвития, ФНС, а также в благотворительные фонды «Народный фронт. Всё для победы», «ЗаЩИТа», «Вера» и др.