Госдума планирует доработать регулирование в сфере благотворительности

Для благотворительных организаций не лишним было бы ввести формы общественного контроля, продолжила Волкова. Например, публикацию развернутой отчетности о расходовании средств или обязанность по предоставлению подробного отчета по запросу. Особенно сложно оценить размер поступлений и их последующее расходование на благотворительные цели в наличной форме, подчеркнула она. «Когда к вам подходят на улице с «ящиком добра», это могут быть мошенники. Крупные солидные фонды, которые дорожат своей репутацией, в принципе отказываются от уличных пожертвований», – говорит Волкова.