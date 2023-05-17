Защите вузов от иностранного вмешательства будут учиться у иностранцев

Образование и сектор разработок – это стратегические сферы, отметил первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). «Последние десятилетия мы жили и верили в хороший глобализм и считали, что глобализационные процессы в образовании и науке направлены на научно-технический прогресс, который может сделать нашу жизнь лучше. Сегодня мы видим, что образование, наука и технологии – это инструменты в политической сфере, не всегда направленные на позитивные изменения», – отметил он. По словам Мажуги, взаимодействие в сфере образования и науки должно быть построено на взаимовыгодном сотрудничестве: оно не должно негативно влиять на обеспечение научно-технологического суверенитета России. «Важно знать, с какими иностранными фондами взаимодействуют вузы, какие научные тематики поддерживаются, а также следить за интеллектуальной собственностью», – заключил он.