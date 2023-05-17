Защите вузов от иностранного вмешательства будут учиться у иностранцев

Защите вузов от иностранного вмешательства будут учиться у иностранцевВ Общественной палате предлагают разработать методы противодействия влиянию на образование
России необходимо изучить иностранный опыт по борьбе с противодействием иностранному вмешательству в сфере высшего образования и науки, заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на конференции в Общественной палате (ОП). «Не нужно мыслить топорно и думать, что это финансирование будет осуществляться со стороны американцев. Это могут быть дружественные нам страны, через фонды которых будут сюда закачиваться деньги, чтобы добиваться целей, которые они перед собой ставят», – отметил Сардарян.
Европейский пример
Заместитель заведующего кафедрой факультета управления и политики МГИМО Даниил Пареньков указал на то, что один из наиболее «концептуально оформленных» проектов по борьбе с вмешательством в образование был опубликован Еврокомиссией (ЕК) в 2022 г. ЕК определяет иностранное вмешательство «как принуждающие, скрытые, обманные или склоняющие к коррупции действия, предпринятые иностранным государством или от его лица и несовместимые с суверенитетом, ценностями и интересами ЕС». Цели иностранного вмешательства, как указали в ЕК, – это получение информации, оказание влияния на принимаемые в академической сфере решения и подрыв ценностей ЕС.
«В качестве возможных тактик и техник выделяются политическое давление, финансовая поддержка, цифровые вторжения, информационные манипуляции и «использование людей», – перечислил Пареньков. К каждой сфере также прилагаются механизмы, чтобы избежать давления. Например, образовательной организации предлагается создать кодекс поведения в отношении иностранного вмешательства, который бы содержал конкретные процедуры его обнаружения. ЕК предлагает создать комиссии по иностранному вмешательству в каждом университете, говорит Пареньков. Предполагается, что они будут заниматься расследованием инцидентов и иметь полномочия для вынесения решений о прекращении сотрудничества с зарубежными партнерами, заключил он.
По его словам, России необходимо разработать аналогичный документ. Еврокомиссия действительно разрабатывала и принимала подобный документ. Один из главных показателей, на который опирается ЕК, как следует из его текста, – это Индекс академической свободы (AFI). Он основывается на оценке индексов 179 стран мира: свобода исследований и преподавания, академического обмена и распространения информации, институциональная автономия, целостность кампуса и свобода академического и культурного самовыражения.
ЕК советует как образовательным, так и исследовательским организациям определять страны и учреждения-партнеры, где академическая свобода находится под угрозой. Для этого предлагается в том числе использовать AFI. После этого план действий учебного заведения должен состоять из следующих пунктов: анализ мотивов иностранных организаций для подрыва академической свободы, выявление возможности по ограничению европейских исследователей и институтов, оценка уязвимости учебного заведения, а также проверка внешних назначений.
Университетам при этом советуют запустить специальную программу поддержки приглашенных ученых и поступающих студентов из стран, где академическая свобода находится под угрозой, а также защитить преследуемых, предоставив временное убежище, если это потребуется. Эти советы касаются исследователей из «нелиберальной институциональной среды». Если же европейские студенты или ученые отправляются в такие страны, то им необходимо предоставлять рекомендации и индивидуальную техническую поддержку по вопросам защиты данных и цифровой безопасности, чтобы управлять и минимизировать риски «возможной слежки».
Научные конфликты
В США также действует рекомендация Ассоциации американских университетов (AAU) по противодействию вмешательству, отметил Пареньков: «Схожие положения есть и в Великобритании, в Австралии есть правительственные принципы». В марте 2018 г. США опубликовали результаты расследования Торгового представительства, в котором говорилось, что американские компании и университеты способствовали быстрому росту высокотехнологичного сектора Китая в ущерб общим национальным интересам. КНР же обвинялась в краже интеллектуальной собственности.
В 2019 г. Национальный институт здравоохранения США (NIH) опубликовал новое расследование, в ходе которого выявил более 100 случаев «вызывающего беспокойство иностранного влияния» на исследования, включая сокрытие информации об источниках финансирования и конфликтах интересов, а также нарушение конфиденциальности экспертной оценки. Организация провела расследование по меньшей мере в отношении 180 ученых более чем из 65 учреждений на предмет нарушения политики, требующей от грантополучателей сообщать о своих зарубежных связях. Большинство ученых, проводящих доклинические исследования во многих областях, были китайцами.
Последние запреты на передачу интеллектуальной собственности и взаимодействие с КНР по «чувствительным» технологиям были выпущены в США в конце 2022 г. – начале 2023 г., пояснил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Формально на территории Китая действовало несколько крупных китайско-американских университетов, было тесное сотрудничество между Пекинским и Нью-Йоркским университетами. В рамках этого взаимодействия было создано несколько технических и IT-лабораторий, работа в которых сейчас приостановлена. «Исследования серьезно уменьшились, новые контракты практически не заключаются. Если раньше главной проблемой было воровство технологий, то сейчас США обвиняют КНР в использовании совместных технологий для разработки своих технологий в области биофарма, генной инженерии и IT», – отметил Маслов.
При этом в КНР есть свои документы, которые регулируют взаимодействие университетов и исследовательских центров с иностранными партнерами, добавляет эксперт, существует ряд указов на уровне министерства науки КНР, а также внутренние документы университетов.
А что в России
Проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно напомнил «Ведомостям», что постановлением правительства «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения» установлены направления финансирования в области привлечения именитых зарубежных ученых в российские вузы, а также другие меры международного взаимодействия.
При этом в июне 2021 г. вступил в силу закон о просветительской деятельности, согласно которому вводится ограничение на подписание международных договоров. Документ требует согласовывать с Минобрнауки любой договор с иностранными преподавателями, договоры на проведение международных конференций и др.
Образование и сектор разработок – это стратегические сферы, отметил первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). «Последние десятилетия мы жили и верили в хороший глобализм и считали, что глобализационные процессы в образовании и науке направлены на научно-технический прогресс, который может сделать нашу жизнь лучше. Сегодня мы видим, что образование, наука и технологии – это инструменты в политической сфере, не всегда направленные на позитивные изменения», – отметил он. По словам Мажуги, взаимодействие в сфере образования и науки должно быть построено на взаимовыгодном сотрудничестве: оно не должно негативно влиять на обеспечение научно-технологического суверенитета России. «Важно знать, с какими иностранными фондами взаимодействуют вузы, какие научные тематики поддерживаются, а также следить за интеллектуальной собственностью», – заключил он.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев считает, что некоторые регламенты по взаимодействию с иностранными организациями нужны, потому что необходимо контролировать качество этого взаимодействия, работу партнеров. С другой стороны, необходимо минимизировать риски политического и экономического вмешательства. «Очень важно, чтобы эти регламенты не создавали дополнительных барьеров для международной кооперации, потому что взаимодействие, например, с дружественными странами – это важная задача», – добавил он.