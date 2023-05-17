ФАДН создаст адаптационный курс для трудовых мигрантов

ФАДН создаст адаптационный курс для трудовых мигрантовРоссияне стали лучше относиться к приезжим
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) к 1 июля разработает типовой адаптационный курс для иностранных трудовых мигрантов, заявил его руководитель Игорь Баринов, выступая на заседании комитетов Госдумы по контролю и по делам национальностей.
Его программа содержит основные положения российского законодательства – миграционного, трудового, административного и уголовного, а также нормы поведения в российском обществе и правила отправления религиозных обрядов, рассказал он. Апробация курса запланирована в четырех субъектах, на базе «основных точек входа мигрантов», сообщил Баринов, не уточнив, в каких именно.
«Ведомости» направили запрос в агентство.
По словам Баринова, основная проблема сейчас заключается в отсутствии инфраструктуры для адаптации иностранных граждан. В условиях бюджетных ограничений для этих целей будут использовать существующие миграционные центры МВД, а также привлекать площадки работодателей и религиозных организаций, уточнил Баринов.
В 2022 г. ФАДН также принимало участие в доработке концепции государственной миграционной политики, в частности, ведомство создало новую редакцию раздела по адаптации иностранных граждан, добавил руководитель агентства.
«Чем больше у граждан других государств будет возможностей изучить наше законодательство, русский язык, культуру и обычаи, тем лучше», – уверен член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох. По его мнению, такия занятия нужно проводить на территории государства, из которого выезжают иностранные граждане. Образовательный курс он также предлагает распространить на иностранцев, которые приезжают в Россию учиться.
В целом, по словам Баринова, граждане стали лучше относиться к мигрантам. Доля россиян, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, по итогам 2022 г. составила 80,9% против 74,6% в 2021 г., заявил он, ссылаясь на данные социологического опроса. Доля граждан, которые не замечают в отношении себя дискриминации по национальному и языковому признаку, в 2022 г. также увеличилась до 78,4% с 67,3% в 2021 г., сообщил он.
Во время проведения специальной военной операции оппоненты страны направили существенные усилия на дестабилизацию в межнациональной и межрелигиозной сферах, заявил Баринов. Тем не менее «государственная национальная политика выдержала и им не удалось снизить уровень поддержки спецоперации и “раскачать” политическую стабильность по этнорелигиозному фактору».
Руководитель агентства также отчитался об исполнении бюджета. На программу «Реализация государственной национальной политики» бюджетом на 2022-2024 гг. предусмотрено почти 3 млрд руб. ежегодно, продолжил Баринов. Из них ФАДН было выделено около 2,4 млрд руб., кассовое освоение этих средств составило 99,7%. Исполнение бюджета на 2022 г. стало лучшим за всю историю существования ФАДН, сказал директор департамента аудита регионального развития и ЖКХ Счетной палаты Михаил Ковалевич.
Баринов выступит на правительственном часе в Госдуме 24 мая. Изначально в эту дату в Думе должен был выступать министр транспорта Виталий Савельев, но из-за его поездки в Китай было принято решение поменять местами выступления Савельева и Баринова. Правчас с Бариновым пройдет через несколько дней после заседания президентского совета по межнациональным отношениям, где будут обсуждаться обновление Стратегии государственной национальной политики и Концепция государственной миграционной политики.
Собеседник в Госдуме говорит, что 17 мая при рассмотрении повестки заседания Госдумы, которое проходит в закрытом режиме, депутат Михаил Матвеев (КПРФ) предложил пригласить на правительственный час тех, кто отвечает за миграционную политику. Спикер Госдумы Вячеслав Володин это предложение поддержал и поручил председателю комитета по контролю Олегу Морозову проработать этот вопрос.
Работа ФАДН заключается в выполнении государственной программы «Реализация государственной национальной политики». С 2017 г. она направлена на исполнении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. До конца 2021 г. структура госпрограммы включала в себя подпрограммы и основные мероприятия, а с прошлого года изменился подход изменился.
Что такое ФАДН
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) было образовано 31 марта 2015 г. указом президента № 168. Занимается реализацией государственной нацполитики и целевых программ в сфере межнациональных отношений, социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ. Только в Москве на постоянной основе находятся 3-3,5 млн иностранных граждан, сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов.
На смену подпрограммам пришли федеральный проект «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной нацполитики и в отношении российского казачества <...>», проект «Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и т. д. По словам Баринова, из-за большого числа хакерских атак в прошлом году был проведен аудит системы мониторинга. В 2023 г. ФАДН планирует провести ее техническую модернизацию.