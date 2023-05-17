ФАДН создаст адаптационный курс для трудовых мигрантов

В целом, по словам Баринова, граждане стали лучше относиться к мигрантам. Доля россиян, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, по итогам 2022 г. составила 80,9% против 74,6% в 2021 г., заявил он, ссылаясь на данные социологического опроса. Доля граждан, которые не замечают в отношении себя дискриминации по национальному и языковому признаку, в 2022 г. также увеличилась до 78,4% с 67,3% в 2021 г., сообщил он.