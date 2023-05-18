Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму. Что известно

В то же время Telegram-каналы Mash и Shot утверждают, что, предварительно, причиной стал взрыв на железнодорожных путях. Shot уточняет, что инцидент произошел в 9 км от Симферополя, в районе села Чистенькое. Mash пишет, что в результате взрыва повреждено около 50 м железнодорожного полотна. Диаметр воронки, по данным ресурса, достигает порядка 15 м. Очевидцы сообщили каналу, что предполагаемый взрыв был слышен в соседних населенных пунктах.