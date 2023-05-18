Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму. Что известно

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму. Что известноОператор железной дороги заявил, что всему виной «вмешательство посторонних»
В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате на железнодорожном участке от Симферополя до Севастополя было приостановлено движение поездов. Власти республики заявляют, что причины происшествия выясняются. По версии «Крымской железной дороги», сход поезда был вызван «вмешательством посторонних лиц». В то же время Telegram-каналы пишут о произошедшем взрыве на железнодорожных путях. «Ведомости» собрали все, что известно об инциденте.
18 мая в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. «В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет», – написал он.
Аксенов добавил, что движение электропоездов между Симферополем и Севастополем приостановлено. Для пассажиров будут выделены автобусы. Советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на минтранс республики уточнил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
В пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД) заявили, что с рельсов сошел грузовой поезд. Причиной назвали «вмешательство посторонних лиц». В КЖД уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологии также нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда, добавили в пресс-службе.
В «Гранд сервис экспрессе» ТАСС сообщили, что в момент происшествия пассажирских поездов на железнодорожном участке не было. Ближайший поезд был запланирован на 17.15 мск, его пассажиры будут доставлены автобусами, уточнили в компании.
В то же время Telegram-каналы Mash и Shot утверждают, что, предварительно, причиной стал взрыв на железнодорожных путях. Shot уточняет, что инцидент произошел в 9 км от Симферополя, в районе села Чистенькое. Mash пишет, что в результате взрыва повреждено около 50 м железнодорожного полотна. Диаметр воронки, по данным ресурса, достигает порядка 15 м. Очевидцы сообщили каналу, что предполагаемый взрыв был слышен в соседних населенных пунктах.
Аксенов позже отметил, что заключение о причинах произошедшего даст региональное управление ФСБ. Сейчас идут работы по восстановлению движения как грузовых, так и пассажирских поездов, добавил он.
Изначально источник «РИА Новости» в экстренных службах, а также Mash и Shot писали о пяти вагонах, сошедших с путей. Впоследствии министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил журналистам, что с рельсов сошло порядка восьми вагонов. Он добавил, что следствие выясняет обстоятельства случившегося. Ожидается, что движение поездов будет восстановлено к вечеру 18 мая.