Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у россиян

Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у россиянОн позволит в том числе ограничить выезд в страны СНГ по внутрироссийскому документу
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» с единым перечнем оснований для признания недействительными загранпаспортов и причин их изъятия у граждан России. Документ был внесен правительством в нижнюю палату парламента еще 12 августа 2021 г. и принят в первом чтении 17 ноября того же года, второе чтение состоялось 18 мая 2023 г.
Основаниями для признания документа недействительным являются его утрата, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки.
Загранпаспорт, согласно поправкам, подлежит изъятию у гражданина РФ, в случае если он заключит трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности или государственной тайне. Также загранпаспорта должны будут сдавать на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ подлежащие призыву на военную службу или альтернативную гражданскую службу и получившие повестку из военкомата – в течение пяти рабочих дней со дня доведения до них решения об ограничении права на выезд из РФ. Документы будут находиться на хранении «до истечения срока ограничения права гражданина РФ на выезд из РФ либо истечения срока их действия».
При этом в законе отсутствует отсылка к введенной 14 апреля 2023 г. статье 15.1 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», речь в которой идет о запрете на выезд для граждан, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку из военкомата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной. Таким образом, получившие повестку из военкомата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в отношении их решения призывной комиссии, считают в организации «Военные адвокаты». Эксперты не исключают, что документы начнут изымать у призывников сразу после заседания призывной комиссии.
Загранпаспорта действующих и бывших сотрудников ФСБ, в соответствии с поправками, должны храниться в спецслужбе до истечения срока ограничения на выезд либо срока их действия. Бывшие сотрудники ФСБ могут быть ограничены в праве выезда из РФ сроком до пяти лет после увольнения. Кроме того, поправками установлен порядок изъятия загранпаспортов у подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях, у тех, кто признан банкротом, а также у граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств. Их документы подлежат изъятию судом, следственными органами Следственного комитета РФ или другими правоохранительными органами.
Также принятый закон предполагает ведение общефедерального учета – банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов, сообщили в пресс-службе Госдумы. «Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено», – говорится в пресс-релизе нижней палаты парламента. Органы, выдавшие паспорт, будут наделены полномочиями менять статус ранее выданного паспорта на недействительный, если в этом будет необходимость, что позволит сделать систему по учету документов более прозрачной, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
«Также интересно, что выезд за рубеж в страны СНГ, куда можно въехать (зависит от страны) по российскому паспорту, может быть ограничен, т. е. внутрироссийский паспорт может признаваться недействительным, и это тоже наложит ограничение на гражданина, чье право на выезд ограничено, – это делается в целях исключения злоупотребления правом на выезд», – заметил он.
«Ограничения для призывников будут работать в дублирующем формате: если по каким-то причинам призывнику после получения повестки не ограничили выезд за рубеж, то покинуть пределы РФ он все равно не сможет в связи с недействительностью своего паспорта», – считает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов.