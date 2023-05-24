Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у россиян

При этом в законе отсутствует отсылка к введенной 14 апреля 2023 г. статье 15.1 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», речь в которой идет о запрете на выезд для граждан, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку из военкомата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной. Таким образом, получившие повестку из военкомата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в отношении их решения призывной комиссии, считают в организации «Военные адвокаты». Эксперты не исключают, что документы начнут изымать у призывников сразу после заседания призывной комиссии.