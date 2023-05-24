Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе футбольный академии «Чертаново»

Экс-директор клуба признал свою вину в мошенничестве. При этом, по его словам, он был вынужден этим заниматься для обеспечения нужд тренеров академии и учеников. Его защита заявляла, что несмотря на то что факта хищения не было, он все равно возместил ущерб потерпевшему – им признан Москомспорт.