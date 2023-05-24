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Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе футбольный академии «Чертаново»

Николай Ларин освобожден из-под стражи
Яна Суринская
Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский городской суд освободил из колонии бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина. Апелляционная инстанция по каждому из преступлений смягчила ему наказание, назначив в итоге 2,5 года условно вместо ранее назначенных трех лет лишения свободы.

Ларин принимал участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО. По решению суда он был немедленно освобожден из-под стражи.

Мосгорсуд в качестве смягчающих обстоятельств учел благотворительную деятельность спортивного менеджера и полное возмещение им ущерба по уголовному делу.

Представитель прокуратуры в прениях сторон требовал ужесточить приговор Ларину, по мнению ведомства, в первой инстанции он получил мягкое наказание.

28 сентября 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Из фабулы уголовного дела следует, что в период с 2019 по 2020 г. из бюджета были незаконно выделены средства на не состоявших на тот момент в клубе спортсменов. Общая сумма хищения составляет чуть более 36 млн руб.

Экс-директор клуба признал свою вину в мошенничестве. При этом, по его словам, он был вынужден этим заниматься для обеспечения нужд тренеров академии и учеников. Его защита заявляла, что несмотря на то что факта хищения не было, он все равно возместил ущерб потерпевшему – им признан Москомспорт.

В октябре 2022 г. игроки «Спартака» и «Крыльев Советов» провели акцию в поддержку Ларина после оглашенного ему приговора. Sports.ru писал, что в ней приняли участие Данил Пруцев, Максим Витюгов, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев, Антон Зиньковский и другие. После игры футболисты сделали общее фото в футболках с осужденным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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