Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе футбольный академии «Чертаново»Николай Ларин освобожден из-под стражи
Московский городской суд освободил из колонии бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина. Апелляционная инстанция по каждому из преступлений смягчила ему наказание, назначив в итоге 2,5 года условно вместо ранее назначенных трех лет лишения свободы.
Ларин принимал участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО. По решению суда он был немедленно освобожден из-под стражи.
Мосгорсуд в качестве смягчающих обстоятельств учел благотворительную деятельность спортивного менеджера и полное возмещение им ущерба по уголовному делу.
Представитель прокуратуры в прениях сторон требовал ужесточить приговор Ларину, по мнению ведомства, в первой инстанции он получил мягкое наказание.
28 сентября 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Из фабулы уголовного дела следует, что в период с 2019 по 2020 г. из бюджета были незаконно выделены средства на не состоявших на тот момент в клубе спортсменов. Общая сумма хищения составляет чуть более 36 млн руб.
Экс-директор клуба признал свою вину в мошенничестве. При этом, по его словам, он был вынужден этим заниматься для обеспечения нужд тренеров академии и учеников. Его защита заявляла, что несмотря на то что факта хищения не было, он все равно возместил ущерб потерпевшему – им признан Москомспорт.
В октябре 2022 г. игроки «Спартака» и «Крыльев Советов» провели акцию в поддержку Ларина после оглашенного ему приговора. Sports.ru писал, что в ней приняли участие Данил Пруцев, Максим Витюгов, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев, Антон Зиньковский и другие. После игры футболисты сделали общее фото в футболках с осужденным.