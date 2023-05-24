Мосгорсуд оставил в силе заочный арест лидера напавших на Белгородскую область боевиков

О создании так называемого «Русского добровольческого корпуса» в составе ВСУ под своим руководством Капустин объявил в августе 2022 г. В интервью ультраправому журналисту Артему Скоропадскому Капустин утверждал, что долго добивался легализации подразделения в силовых структурах Украины, пока в конце концов их деятельность не санкционировал лично президент Владимир Зеленский. В разговорах с журналистами Капустин подчеркивал, что ВСУ согласовывает операции РДК и обеспечивает его боевиков оружием. При этом Капустин подчеркивает собственные неонацистские взгляды и выделяет своих бойцов среди других россиян, занявших сторону Украины, отмечая наличие у бойцов своего отряда ультраправых политических убеждений.