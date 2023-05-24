Мосгорсуд оставил в силе заочный арест лидера напавших на Белгородскую область боевиков

Мосгорсуд оставил в силе заочный арест лидера напавших на Белгородскую область боевиковСледствие считает, что он действовал по заданию военного и политического руководства Украины
Московский городской суд рассмотрел жалобу защиты лидера Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина на его заочный арест. Его обвиняют в нападении на жителей Брянской области в феврале 2023 г. по ч. 3 ст. 205 УК (теракт) и ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ).
Выступавший в суде адвокат Раджаб Омаров настоял на том, что обвиняемый не был должным образом извещен о проводимых в отношении него следственных и процессуальных действиях, а соответственно не имел возможности выразить своё отношение к предъявленному обвинению. Однако суд согласился с доводами прокуратуры и следствия о необходимости заочного ареста Капустина, объявленного в федеральный и международный розыск.
Следствием по делу о нападении на жителей приграничных сел Брянской области занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета. По версии обвинения, Капустин действовал в составе группы военнослужащих ВСУ и иных украинских воинских формирований под руководством неустановленных вышестоящих командиров высшего военного и политического руководства Украины. Причастность Капустина к преступлению подтверждается протоколами осмотров места происшествий, результатами оперативно-розыскной деятельности, заключениями экспертиз, а также показаниями потерпевших и свидетелей, уточняется в ходатайстве СК.
«Находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия и суда, принимая активное участие в противодействии проведению Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, обвиняемый Капустин может продолжить преступную деятельность путем совершения новых особо тяжких преступлений, в том числе террористических актов, а также преступлений, направленных на посягательство на жизнь российских мирных граждан, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», – следует из материалов СК.
Суд доводы обвинения поддержал. Теперь в случае задержания Капустина в России или его экстрадиции из другой страны его ждёт арест на два месяца.
О создании так называемого «Русского добровольческого корпуса» в составе ВСУ под своим руководством Капустин объявил в августе 2022 г. В интервью ультраправому журналисту Артему Скоропадскому Капустин утверждал, что долго добивался легализации подразделения в силовых структурах Украины, пока в конце концов их деятельность не санкционировал лично президент Владимир Зеленский. В разговорах с журналистами Капустин подчеркивал, что ВСУ согласовывает операции РДК и обеспечивает его боевиков оружием. При этом Капустин подчеркивает собственные неонацистские взгляды и выделяет своих бойцов среди других россиян, занявших сторону Украины, отмечая наличие у бойцов своего отряда ультраправых политических убеждений.
По словам Капустина, он вместе с ВСУ намерен добиваться поражения России. РДК использует символику, созданную нацистским коллаборационистом Виктором Ларионовым, сотрудничавшим с Русской освободительной армией (РОА). Ларионов также известен организацией диверсий и террористических актов на территории СССР еще в 1930-е гг.
После нападения на территорию Брянской области в феврале РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку на территорию региона в марте, а также за нападение на территорию Белгородской области 23 мая 2023 г.