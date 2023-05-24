Авиасалон МАКС будет перенесен на 2024 год

МАКС – это не только праздник авиации для массовой аудитории, но в первую очередь значительное деловое мероприятие, дающее возможность новым игрокам на рынке заявить о себе и своих разработках, провести встречи и переговоры с коллегами по отрасли и с заказчиками, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он напоминает, что на этой площадке в свое время дебютировали ныне широко известные разработчики российских беспилотных систем – «Элерон-3СВ», «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет».