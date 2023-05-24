Авиасалон МАКС будет перенесен на 2024 год

Авиасалон МАКС будет перенесен на 2024 годОн должен был состояться в июле 2023 года
Международный авиационно-космический салон (МАКС) за 60 дней до открытия перенесен на 2024 г. Вместо июля 2023 г. он пройдет летом 2024 г., рассказали «Ведомостям» источник, близкий к организаторам салона, и собеседник на одном из предприятий ОПК. Окончательное решение, по словам первого собеседника, будет принято 25 мая на совещании в Минпромторге.
Организаторы авиасалона – Минпромторг и «Ростех». В госкорпорации не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель Минпромторга от комментариев отказался.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.
По словам источника «Ведомостей», близкого к правительству, в пользу переноса МАКСа есть несколько факторов. В условиях санкций против российского авиапрома участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным, отмечает он. А начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца, лучше сосредоточиться на работе, говорит источник.
Также, по его словам, есть вопросы обеспечения безопасности, хотя это не является основной причиной для переноса авиасалона.
МАКС – это не только праздник авиации для массовой аудитории, но в первую очередь значительное деловое мероприятие, дающее возможность новым игрокам на рынке заявить о себе и своих разработках, провести встречи и переговоры с коллегами по отрасли и с заказчиками, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он напоминает, что на этой площадке в свое время дебютировали ныне широко известные разработчики российских беспилотных систем – «Элерон-3СВ», «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет».
«Проведение таких мероприятий сейчас вообще не к месту», – считает директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Речь идет и о безопасности, и о том, что промышленность не должна отвлекаться от выполнения текущих напряженных планов, отметил он.
Информации об отмене других подобных мероприятий на данный момент не поступало, говорит собеседник «Ведомостей» на одном из предприятий ОПК. Речь идет о «Военно-морском салоне – 2023», который ожидается в июне в Санкт-Петербурге, и о выставке «Армия-2023» в Подмосковье в августе (проходят под эгидой Минобороны).