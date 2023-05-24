ФАДН начнет адаптацию мигрантов в четырех регионах

Межэтнические конфликты и рост преступности характерны для регионов с большим притоком мигрантов, которые не успевают или не хотят ассимилироваться, говорит депутат Сергей Леонов (ЛДПР). Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох предложил распространить курс на иностранцев, которые приезжают в Россию учиться. По его мнению, такие занятия нужно проводить на территории государства, из которого выезжают иностранные граждане.