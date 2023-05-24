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ФАДН начнет адаптацию мигрантов в четырех регионах

Агентство также займется интеграцией жителей новых регионов страны
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России запустит типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов в Пермском и Краснодарском краях, Калининграде и Московской области. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Баринов на правительственном часе в Госдуме.

Курс будет подготовлен к 1 июля. Его программа содержит основные положения российского законодательства – миграционного, трудового, административного и уголовного, а также нормы поведения в российском обществе и правила отправления религиозных обрядов, рассказал он. 

«В четырех регионах будут запущены пилотные проекты (по апробации адаптационного курса. – "Ведомости"). Это Пермский и Краснодарский край, Калининград и Московская область, то есть регионы, испытывающие достаточно тяжелое миграционное давление», – сказал Баринов. По итогам пилотных проектов эксперты оценят  достоинства и недостатки курса и проведут его доработку для дальнейшего распространения в других регионах, пояснил он.

В условиях бюджетных ограничений для адаптации иностранных граждан будут использовать существующие миграционные центры МВД, а также привлекать площадки работодателей и религиозных организаций, уточнял 17 мая Баринов на заседании комитетов Госдумы по контролю и по делам национальностей.

Межэтнические конфликты и рост преступности характерны для регионов с большим притоком мигрантов, которые не успевают или не хотят ассимилироваться, говорит депутат Сергей Леонов (ЛДПР). Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох предложил распространить курс на иностранцев, которые приезжают в Россию учиться. По его мнению, такие занятия нужно проводить на территории государства, из которого выезжают иностранные граждане. 

ФАДН, по словам Баринова, в 2023 г. также сосредоточится на интеграции жителей новых регионов страны. В частности, агентство откроет там свое территориальное подразделение и займется организационными, правовыми и информационно-пропагандистскими мероприятиями для повышения общероссийской гражданской идентичности. Они будут ориентированы «на укрепление единства, гармонизацию межнациональных отношений, борьбу с дезинформацией и поддержку русского языка», рассказал руководитель агентства на правчасе.

«Ведомости» направили запрос в ФАДН для уточнения перечня таких мероприятий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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