«Вор в законе» по кличке Турок осужден на 21 год колонии особого режима

Согласно приговору, Хабилаев осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 000 руб. и с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Чебан и Сары назначено наказание в виде лишения свободы девять и семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 руб. и с ограничением свободы сроком на один год каждому.