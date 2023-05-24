«Вор в законе» по кличке Турок осужден на 21 год колонии особого режима

«Вор в законе» по кличке Турок осужден на 21 год колонии особого режимаСуд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве
Московский городской суд вынес обвинительный приговор на основании вердикта присяжных криминальному авторитету Андрею Торкунову (Турок). Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 4 млн руб.
Вместе с Торкуновым на скамье подсудимых было еще трое его подельников: Беслан Хабилаев, Роман Чебан и Сергей Сары. Последнему в настоящий момент 26 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными в преступлениях, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в составе организованной группы в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в составе организованной группы в особо крупном размере).
Судом и следствием было установлено, что Торкунов в июне 2013 г. был «коронован» и получил статус «вора в законе». Имея такой статус и опыт в преступной деятельности, Турок не только придерживался и распространял преступные традиции, но и пополнял воровскую казну, а также «короновал» других. По информации столичных прокуроров, неоднократно отбывая наказания в колониях, он продолжал следовать криминальной идеологии и нарушал внутренний распорядок исправительных учреждений.
Организованная группа, по данным ведомства, была создана Торкуновым на территории Московского региона еще в 2006 г. В нее входили и трое осужденных с ним сообщников.
«Действуя в составе организованной группы, с 2006 г. по 2017 г. Торкунов, Хабилаев и Чебан, под угрозой физической расправы, повреждения имущества, избивая потерпевшего и повредив его машину в качестве подтверждения угроз, завладели имуществом семьи потерпевшего, имевшим в указанный период торговую точку на строительном рынке в районе Теплый стан», – рассказали в прокуратуре. Впоследствии мужчина еженедельно выплачивал им денежные выплаты, отдал две машины и единственную квартиру.
В общей сложности соучастники завладели имуществом потерпевших на сумму свыше 27 млн руб.
Еще один эпизод, вменяемый ОПГ, – это вскрытие банкомата в Нарофоминском районе Московской области в 2015 г.
Согласно приговору, Хабилаев осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 000 руб. и с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Чебан и Сары назначено наказание в виде лишения свободы девять и семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 руб. и с ограничением свободы сроком на один год каждому.
Ранее СМИ писали, что Турок занимался курированием деятельности молдавских преступных группировок. Его арестовали в конце апреля 2020 г. сразу после выхода из Верхнеуральской тюрьмы – при нем было оружие и наркотики.
Торкунова также связывают с бизнесменом из Молдавии Владимиром Плахотнюком. Его считают самым богатым человеком Молдавии. В России в отношении олигарха возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе, СД МВД продолжает расследование дела в отношении международного преступного сообщества, участники которого совершили в 2013–2014 гг. незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд руб. Организаторами этого сообщества следствие считает Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они объявлены в международный розыск.