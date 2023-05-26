Депутаты запретят и медицинскую, и юридическую смену пола по желанию человека

Депутаты запретят и медицинскую, и юридическую смену пола по желанию человекаДля этого изменят законы «Об основах охраны здоровья» и «Об актах гражданского состояния»
Госдума подготовила законопроект, полностью запрещающий в России смену пола на противоположный по желанию человека. Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», граждане в случае принятия поправок не смогут менять пол с помощью медицинских процедур, а также вносить соответствующие поправки в паспорт и другие документы. Проект пока не внесен в нижнюю палату парламента.
Закон «Об основах охраны здоровья» предлагается дополнить отдельной статьей 45.1: «Медицинским работникам запрещается проведение медицинских вмешательств, направленных на изменение пола пациента, связанных с психическими заболеваниями и расстройствами поведения». Кроме того, абзац 4 ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагают дополнить словами «за исключением случаев, указанных в статье 45.1 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».
Сейчас абзац 4 ст. 70 допускает заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется органами ЗАГС в случае, если представлен документ об изменении пола, выданный медицинской организацией.
Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков (фракция «Новые люди») подтвердил разработку таких поправок в своем выступлении 25 мая в Госдуме.
«Мы исходим из того, что смена пола – это психическое расстройство и знаем много страшных историй, они связаны с детьми и взрослыми, когда люди меняли пол, а потом хотели поменять его обратно. Мы подготовили такой законопроект, который не позволяет менять пол по желанию человека в первую очередь. И мы подготовили решение о запрете смены пола медицинскими методами», – заявил он. По его словам, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Собеседник «Ведомостей» в нижней палате парламента сообщил, что под документом сейчас собираются подписи: Даванков подготовил законопроект, но вноситься он будет от всех фракций. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу и предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству.
В связи с тем, что позиции Минздрава по данному вопросу нет, Володин предложил пригласить представителей ведомства на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении.
При этом не исключается, что финальная версия законопроекта еще претерпит изменения, говорит источник в Думе. В частности, на заседании палаты обсуждалось, что в законе необходимо четко определить медицинские показания, в связи с которыми человек все-таки сможет получить разрешение на операцию по смене пола и уже после этого – замену документов.
Сейчас чтобы получить «медицинское» подтверждение «трансгендерного статуса» и сменить пол в паспорте, человек проходит два этапа. Сначала психиатр ставит диагноз по Международной классификации болезней МКБ-10, а именно F64.0 «транссексуализм», говорит управляющий партнер консалтинговой компании Key Consulting Group Анастасия Кучерена.
Что такое транссексуализм
Транссексуализм – состояние человека, при котором его внутреннее представление о своем гендере не совпадает с биологическим полом. Относится к расстройствам половой идентификации и входит в группу психических расстройств и расстройств поведения по МКБ-10.
Врач может поставить диагноз «транссексуализм» по МКБ-10 при отсутствии у человека других диагнозов, связанных с психиатрическими расстройствами, говорит психиатр Елизавета Жесткова. Сейчас в мире действует уже МКБ-11, в котором такого диагноза нет.
Психиатр также выдает направление на установление половой переориентации. Эту процедуру проводит врачебная комиссия в больницах, имеющих лицензию на оказание психиатрических услуг, согласно приказу Минздрава от 23.10.2017 № 850н. Врачебный консилиум, состоящий из психиатра, сексолога и медицинского психолога, подтверждает или опровергает ранее поставленный диагноз «транссексуализм» и выдает справку.
Она дает право вносить изменения имени и пола в паспорте и других документах. Люди с диагнозом «транссексуализм» могут получить справку и для использования гормональной терапии с хирургическим вмешательством, добавила психиатр Елизавета Жесткова.
Предлагаемый законопроект фактически запрещает смену пола, так как в настоящий момент половая переориентация связана с диагнозом, относящемся к классу психических расстройств и расстройства поведения, резюмирует Кучерена.
Термин «медицинское вмешательство, направленное на изменение пола» нормативно не закреплен, говорит адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее словам, существует риск расширительного толкования, под которое может попасть, например, медицинское вмешательство хотя напрямую и не связанное с изменением пола, но тесно ассоциируемое с ним – в частности, гормональная терапия и определенные виды оперативного вмешательства. Данный пробел потенциально влечет риск нарушения прав людей, поясняет она.
Министерство здравоохранения выступает за жесткое регулирование в сфере смены пола, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. При этом есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться: например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. По его словам, в каждом таком случае вопрос должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня.
Законодатели предусмотрели случаи смены пола по медицинским показаниям, говорит депутат Госдумы Николай Николаев (фракция «Единая Россия»). «Чтобы не лишить медицинской помощи тех людей, у которых присутствуют врожденные органические изменения, в тексте документа уточнено, что речь и идет о людях с психическими заболеваниями и отклонениями. То есть никакие справки о психическом состоянии «трансгендеризм» теперь работать не будут», – сказал он.
На практике же все виды медицинского вмешательства, ассоциируемые с изменением пола, будут не только еще более строго контролироваться, но и оцениваться на предмет даже косвенных рисков для медицинских организаций и их работников, считает Тягай.
Предлагаемый запрет крайне негативно скажется на людях, желающих сменить пол, говорит Жесткова. По ее мнению, к обсуждению данного законопроекта необходимо подключать профильных специалистов и психиатров.
Запрет так называемого трансгендерного перехода может вызвать еще больше сложностей в сфере психического здоровья группы людей с трансгендерностью, вплоть до повышения числа суицидов, полагает психолог Алена Ватолина.
Первым тему отмены возможности смены пола в паспорте поднял министр юстиции Константин Чуйченко 24 апреля в интервью ТАСС. По его мнению, это стало бы одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве. Допустимость изменения пола в России была закреплена законом в 1997 г.
По мнению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, есть случаи, когда мужчины меняли пол ради ухода от мобилизации. «Смена пола на бумаге – это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», – передавал 11 мая ТАСС слова Бастрыкина.
28 апреля Володин заявил, что в стране зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола (с 2018 г. по 2022 г. по данным ЗАГСов). Ежегодно число людей, меняющих пол в паспортных столах, кратно растет, отмечает Даванков. Причем, по словам Володина, стоимость медицинского заключения для смены пола в коммерческих клиниках оценивается в сумму от 30 000 руб. до 60 000 руб.
За последние пять лет после смены гендера было зарегистрировано порядка 190 браков, говорил Чуйченко. Это, по его мнению, создает юридические коллизии и «несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», так как «человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей».