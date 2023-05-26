Депутаты запретят и медицинскую, и юридическую смену пола по желанию человека

«Мы исходим из того, что смена пола – это психическое расстройство и знаем много страшных историй, они связаны с детьми и взрослыми, когда люди меняли пол, а потом хотели поменять его обратно. Мы подготовили такой законопроект, который не позволяет менять пол по желанию человека в первую очередь. И мы подготовили решение о запрете смены пола медицинскими методами», – заявил он. По его словам, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.