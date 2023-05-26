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Фигуранты дела о краже имущества семьи актера Баталова получили до пяти лет колонии

Потерпевшие и обвиняемые остались недовольны приговором
Яна Суринская
Александр Щербак / ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу об особо крупном мошенничестве с имуществом покойного актера и народного артиста СССР Алексея Баталова.

Судья Ольга Багрова назначила два реальных срока: юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третьей фигурантке по делу, супруге Цивина актрисе Наталье Дрожжиной, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. 

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве. Дело возбудили по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталова было рассказано в СМИ. Весь ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина расположили к себе вдову Баталова и его младшую дочь, предложив им оказать помощь и поддержку после смерти артиста. Следователи установили, что подсудимые на протяжении нескольких лет «с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы помогали в решении бытовых вопросов, а также в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания». После чего обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах.

В 2019-2020 гг. им удалось снять все сбережения потерпевших в общей сумме более 20 млн руб. Более того, уточнили в СКР, с целью приобретения права на доли в квартире по улице Серафимовича, квартиры, расположенной в 1-ом Самотечном переулке, а также нежилого помещения, где находилась мастерская актера Баталова, подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в дальнейшем были удостоверены нотариусом Бублием.

Судебный процесс длился в Замоскворецком суде с февраля 2022 г. Судья Багрова признала супругов Цивина и Дрожжину виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение), а нотариуса Бублия - по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

Никто из обвиняемых вину не признал. В ходе процесса по существу они утверждали, что потерпевшая вдова в связи с пожилым возрастом забыла о том, что давала им разрешение на снятие денег. Защита обвиняемых в ходе прений сторон также указывала, что психиатрическая экспертиза потерпевшей не проводилась.

Адвокат Вячеслав Макаров завявил «Ведомостям», что суд вынес незаконный приговор и защита уже подала апелляционную жалобу на него. 

После оглашения приговора недовольными остались и потерпевшие. Они считают наказание актрисе Дрожжиной в виде условного лишения свободы опасным и боятся ее мести.

Также в рамках уголовного дела от вдовы и дочери были заявлены гражданские иски на 2,5 млн руб. в качестве моральной компенсации. Суд удовлетворил их частично, присудив им 1,2 млн руб. солидарно.

Представители потерпевших обжалуют приговор.

Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 г. в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. Он известен ролями в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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