Фигуранты дела о краже имущества семьи актера Баталова получили до пяти лет колонии

По версии следствия, Цивин и Дрожжина расположили к себе вдову Баталова и его младшую дочь, предложив им оказать помощь и поддержку после смерти артиста. Следователи установили, что подсудимые на протяжении нескольких лет «с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы помогали в решении бытовых вопросов, а также в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания». После чего обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах.