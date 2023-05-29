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Российские медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов в новом учебном году

Более 70% абитуриентов-медиков поступают в этом году по целевому направлению
Анастасия Майер Егор Губернаторов
Более 70% абитуриентов-медиков поступают в этом году по целевому направлению / Александр Кондратюк / РИА Новости

В новом учебном году медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов, из которых более 24 000, т. е. около 70%, будут поступать по целевому приему. Об этом рассказала журналистам директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Людмила Летникова. «Мы также ждем более 20 000 студентов в ординатуру, из которых более 14 000 [приходится на] целевой набор», – отметила она.

В 2022 г. общее количество мест в вузах, выделенных для целевого приема на медицинские специальности, составило 43 500. Сколько студентов поступило в рамках целевого набора, ведомство не уточняло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных