Российские медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов в новом учебном году

В новом учебном году медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов, из которых более 24 000, т. е. около 70%, будут поступать по целевому приему. Об этом рассказала журналистам директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Людмила Летникова. «Мы также ждем более 20 000 студентов в ординатуру, из которых более 14 000 [приходится на] целевой набор», – отметила она.