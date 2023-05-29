Российские медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов в новом учебном году

Российские медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов в новом учебном годуБолее 70% абитуриентов-медиков поступают в этом году по целевому направлению
В новом учебном году медицинские вузы ожидают более 33 000 студентов, из которых более 24 000, т. е. около 70%, будут поступать по целевому приему. Об этом рассказала журналистам директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Людмила Летникова. «Мы также ждем более 20 000 студентов в ординатуру, из которых более 14 000 [приходится на] целевой набор», – отметила она.
В 2022 г. общее количество мест в вузах, выделенных для целевого приема на медицинские специальности, составило 43 500. Сколько студентов поступило в рамках целевого набора, ведомство не уточняло.
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