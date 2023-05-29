Пациентам приходится добиваться лекарств по региональной льготе через суды

Подобные сложности существуют не первый год. Во Владимирской области в 2021 г. было зафиксировано 105 обращений в региональный депздрав из-за необеспечения детей-инвалидов лекарствами по региональной льготе, среди них леветирацетам, вигабатрин, клоназепам и другие, добавила Кривова. Еще одной распространенной проблемой льготников, по словам Кучерены, является требование к постоянной или временной регистрации в регионе. Например, студенты, обучающиеся в другом субъекте и не имеющие в нем регистрации, не могут обратиться за положенными бесплатными лекарствами, пояснила она.