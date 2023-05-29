Пациентам приходится добиваться лекарств по региональной льготе через суды

Пациентам приходится добиваться лекарств по региональной льготе через судыВ 2022 году они удовлетворили 3800 исков из-за невыдачи таких препаратов
Российские суды в прошлом году удовлетворили около 3800 исков от пациентов, которые не смогли получить положенные им льготные лекарства из средств регионального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде. «Ведомости» направили туда запрос.
Люди, по словам депутата, сталкиваются со сложной процедурой получения лекарств по региональной льготе и другими препятствиями. Многочисленные решения судов, обязывающие региональные власти выдать льготникам лекарства и медизделия, косвенно это подтверждают, считает он.
Проблемы с льготным лекарственным обеспечением существуют практически в каждом регионе, соглашается сенатор Владимир Круглый.
Например, в 2023 г. жительница Чувашии подала иск к местному минздраву, который не смог обеспечить ее препаратом тиотропия бромид для лечения хронической обструктивной болезни легких, рассказала медицинский юрист и эксперт «Актион медицина» (входит в группу «Актион») Любовь Кривова. Ведомство не признавало вину, объясняя случившееся отсутствием лекарства у поставщиков из-за нестабильной ситуации в стране в начале прошлого года. Суд не принял во внимание эти доводы, пояснив, что минздрав должен иметь на складах созданные заблаговременно запасы препарата.
Другой случай произошел в Республике Коми. Истец, имевший право на лекарство по региональной льготе, тоже не смог получить его, рассказала управляющий партнер консалтинговой компании Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Аптека из-за долгой процедуры госзакупок и несвоевременных поставок препарата поставила рецепт пациента на «отсроченное обслуживание». Суды в трех инстанциях встали на защиту прав истца, отметила Кучерена.
Подобные сложности существуют не первый год. Во Владимирской области в 2021 г. было зафиксировано 105 обращений в региональный депздрав из-за необеспечения детей-инвалидов лекарствами по региональной льготе, среди них леветирацетам, вигабатрин, клоназепам и другие, добавила Кривова. Еще одной распространенной проблемой льготников, по словам Кучерены, является требование к постоянной или временной регистрации в регионе. Например, студенты, обучающиеся в другом субъекте и не имеющие в нем регистрации, не могут обратиться за положенными бесплатными лекарствами, пояснила она.
На 15 мая 2023 г. число региональных льготополучателей в федеральном регистре граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет бюджетных средств, составляет 13,2 млн человек, рассказал «Ведомостям» представитель Минздрава со ссылкой на данные мониторинга Росздравнадзора. Куринный считает, что право получать лекарства бесплатно либо со скидкой за счет региональных бюджетов имеет гораздо больше людей – от 23 млн до 25 млн человек.
Пациентам предоставили довольно широкие права на льготное лекарственное обеспечение, но при этом поставили в зависимость от региональных бюджетов, в большинстве из которых не хватает денег на эти цели, сказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.
Представитель Минздрава считает, что некоторые регионы могут найти деньги, например, за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме этого создание фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими болезнями «Круг добра» позволило субъектам «высвободить и направить на лекарственное обеспечение региональных льготополучателей значительные средства», добавил он.
Существующие сейчас федеральная и региональная льготы часто дублируются, говорит Куринный. «Например, люди, формально вошедшие в список 14ВЗН (14 высокозатратных нозологий. – «Ведомости») получают лекарства не только за счет федерального бюджета, но и за счет регионального бюджета, в том числе по решению суда. Или когда лица, монетизирующие свое право на льготные лекарства по 178-ФЗ, потом получают их из региональных бюджетов», – говорит Куринный, предлагая объединить обе льготы в одну.
По мнению сенатора Круглого, от принципа денежных выплат вместо получения льготных лекарств следует отходить. «Многие отказываются от региональной льготы в пользу федеральной и таким образом забирают деньги из системы, нарушая страховой принцип, и денег в результате не хватает», – сказал сенатор.