С 2024 года повысятся налоговые вычеты на образование и лечение

С 2024 года повысятся налоговые вычеты на образование и лечениеВернуть можно будет со 150 000 рублей
Налоговые вычеты по расходам россиян на образование, лечение и покупку препаратов увеличатся, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Согласно новым нормам, с 1 января 2024 г. предельная сумма расходов, с которых можно получить 13%-ный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и покупку лекарств вырастет со 120 000 руб. до 150 000 руб. Планка суммы возврата за обучение ребенка увеличилась с 50 000 руб. до 110 000 руб.
Закон также закрепляет меры по стимулированию производства российского высокотехнологичного оборудования. В частности он вводит повышающий коэффициент 1,5 для учета расходов по налогу на прибыль при покупке таких приборов, их перечень утвердит кабмин.
Увеличить предельный размер налоговых вычетов на образование, лечение и покупку препаратов Путин предложил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Он также завил, что вычет должен предоставлялся «в проактивном режиме – быстро и дистанционно, не обременительно для граждан». Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в начале апреля.
В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку, социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии, инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами, профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности и стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми.
В конце 2022 г. служба исследований HeadHunter по итогам тематического опроса сообщила, что налоговым вычетом пользуются только 38% работающих россиян.
В начале февраля Минобрнауки предложило ввести дополнительный налоговый вычет на образовательный кредит, чтобы студенты могли возвращать до 200 000 руб.
По последним опубликованным данным ФНС, в 2020 г. социальные вычеты разных типов были предоставлены 2,6 млн налогоплательщиков на общую сумму 139 млрд руб. На получение имущественных вычетов на покупку жилья и по уплате процентов за ипотеку от физлиц было подано 5,3 млн заявлений об уменьшении налоговой базы на сумму 2 трлн руб. По имущественному вычету при продаже имущества подано 1,5 млн заявлений на сумму 1,6 трлн руб. Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по результатам камеральных проверок деклараций о доходах 2020 года по всем типам вычетов, составила 287,7 млрд руб.
За неполные 6 месяцев 2022 г. более 4,5 млн человек вернули себе 267 млрд руб. в качестве налоговых вычетов по НДФЛ, сообщал руководитель ФНС России Даниил Егоров на брифинге в правительстве 9 июня прошлого года.
Он напомнил, что камеральные проверки деклараций сократились с трех месяцев до 15 дней, если в декларации нет ошибок и приложены все подтверждающие документы. Если же есть ошибки или чего-то не хватает, то срок проверки увеличивается, пояснял Егоров.