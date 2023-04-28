С 2024 года повысятся налоговые вычеты на образование и лечение

По последним опубликованным данным ФНС, в 2020 г. социальные вычеты разных типов были предоставлены 2,6 млн налогоплательщиков на общую сумму 139 млрд руб. На получение имущественных вычетов на покупку жилья и по уплате процентов за ипотеку от физлиц было подано 5,3 млн заявлений об уменьшении налоговой базы на сумму 2 трлн руб. По имущественному вычету при продаже имущества подано 1,5 млн заявлений на сумму 1,6 трлн руб. Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по результатам камеральных проверок деклараций о доходах 2020 года по всем типам вычетов, составила 287,7 млрд руб.