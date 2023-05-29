Обвиняемых в вымогательстве у Канделаки приговорили к восьми годам лишения свободы

Обвиняемых в вымогательстве у Канделаки приговорили к восьми годам лишения свободыАдмины Telegram-каналов требовали у телеведущей и ее мужа 470 000 рублей
Хамовнический районный суд Москвы огласил приговор по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Судья Екатерина Пахомова признала Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначила каждому наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Также, согласно приговору, им назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб.
Судом и следствием установлено, что в 2020 г. Слободенюк, Москвин и Малушенко, являясь владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle, объединились в организованную группу с целью вымогательства денег у известных персон под угрозой публикации порочащих их сведений. Злоумышленники, по версии следствия, опубликовали статью о Бровко и Канделаки, после чего помощник Бровко связался с авторами и попросил удалить неприятную публикацию. За это владельцы канала потребовали денежное вознаграждение общей суммой 470 000 руб. за удаление статьи и непубликацию подобного рода порочащих сведений в дальнейшем.
В ходе прений сторон государственный обвинитель заявил, что вина владельцев Telegram-каналов полностью доказана, в том числе и их собственными показаниями.
Подсудимые, в свою очередь, не раз заявляли, что полностью признают вину и раскаиваются в содеянном. «Мне очень стыдно за содеянное, раскаиваюсь – это было большой, огромной ошибкой. До нашего задержания мы не осознавали, что нарушаем законодательство <...> и я искренне благодарен, что у нас была возможность познакомиться с Василием Юрьевичем [Бровко] и принести ему свои извинения», – сказал в последнем слове Малушенко. Слободенюк и Москвин также поддержали коллегу и просили суд назначить им самое мягкое наказание из возможного с учетом их раскаяния.
Сам Бровко принял извинения и просил суд не лишать их свободы. После оглашения приговора фигуранты были удивлены суровому наказанию. Они намерены обжаловать приговор.
Это не первое уголовное дело о вымогательстве, в котором семейная пара Бровко и Канделаки проходят в качестве потерпевших. В сентябре прошлого года был задержан житель Ульяновска Алексей Спирин по обвинению в аналогичном преступлении. Он, являясь владельцем Telegram-канала «Как-то вот так», требовал с супругов 400 000 руб.
В настоящий момент Спирин находится под арестом, но вину не признает.