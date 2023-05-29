Обвиняемых в вымогательстве у Канделаки приговорили к восьми годам лишения свободы

Подсудимые, в свою очередь, не раз заявляли, что полностью признают вину и раскаиваются в содеянном. «Мне очень стыдно за содеянное, раскаиваюсь – это было большой, огромной ошибкой. До нашего задержания мы не осознавали, что нарушаем законодательство <...> и я искренне благодарен, что у нас была возможность познакомиться с Василием Юрьевичем [Бровко] и принести ему свои извинения», – сказал в последнем слове Малушенко. Слободенюк и Москвин также поддержали коллегу и просили суд назначить им самое мягкое наказание из возможного с учетом их раскаяния.