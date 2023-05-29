В новых регионах России создадут органы судейской самоорганизации

Какие функции выполняют эти органы

Конференция судей – орган судейского сообщества, действующий на территории каждого конкретного субъекта РФ. Она принимает решения по вопросам деятельности судейского сообщества, правомочна утверждать нормативные акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в регионе. Проходит не реже одного раза в два года. В ней принимают участие делегаты от всех гражданских, а также гарнизонных военных судов.



Совет судей – выборный орган, рассматривающий в период между конференциями судей все вопросы, отнесенные к ее компетенции. Также взаимодействует с исполнительной властью региона при разработке проекта бюджета в части расходов на обеспечение деятельности мировых судей, ведет списки судей, пребывающих в отставке и желающих выступать медиаторами на профессиональной основе.



Квалификационная коллегия субъекта рассматривает заявления претендентов на должности судей, дает заключение о рекомендации или отказе в рекомендации на должность судьи. Также проводит обязательные проверки опубликованных в СМИ сведений о неэтичном и подрывающем авторитет судебной власти поведении судьи. Может приостановить, возобновить или прекратить полномочия судей.



Экзаменационная комиссия судей принимает квалификационный экзамен на должность судьи, оценивая его профессиональные знания и умения.