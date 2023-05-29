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В новых регионах России создадут органы судейской самоорганизации

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области продолжают интегрироваться в РФ
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
Евгений Разумный / Ведомости

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов о создании в четырех новых субъектах Федерации – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях – органов судейского сообщества до 1 сентября 2024 г. Документы опубликованы 29 мая в думской электронной базе.

Законопроекты подготовлены председателями комитетов по госстроительству и законодательству обеих палат Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, а также первой замглавы думского комитета по законодательству Ириной Панькиной. Они предусматривают формирование на новых территориях конференций судей, советов судей, квалификационных коллегий и экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Какие функции выполняют эти органы

Конференция судей – орган судейского сообщества, действующий на территории каждого конкретного субъекта РФ. Она принимает решения по вопросам деятельности судейского сообщества, правомочна утверждать нормативные акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в регионе. Проходит не реже одного раза в два года. В ней принимают участие делегаты от всех гражданских, а также гарнизонных военных судов.

Совет судей – выборный орган, рассматривающий в период между конференциями судей все вопросы, отнесенные к ее компетенции. Также взаимодействует с исполнительной властью региона при разработке проекта бюджета в части расходов на обеспечение деятельности мировых судей, ведет списки судей, пребывающих в отставке и желающих выступать медиаторами на профессиональной основе.

Квалификационная коллегия субъекта рассматривает заявления претендентов на должности судей, дает заключение о рекомендации или отказе в рекомендации на должность судьи. Также проводит обязательные проверки опубликованных в СМИ сведений о неэтичном и подрывающем авторитет судебной власти поведении судьи. Может приостановить, возобновить или прекратить полномочия судей.

Экзаменационная комиссия судей принимает квалификационный экзамен на должность судьи, оценивая его профессиональные знания и умения.

Согласно текстам проектов, полномочия этих органов до завершения их формирования будут осуществляться Высшей квалификационной коллегией судей РФ и Высшей экзаменационной комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Органы судейского сообщества являются, по сути, формой самоорганизации судей, с их помощью судьи получают возможность выработки совместных согласованных решений по вопросам функционирования судебной власти, отметил Крашенинников. «Законопроекты, которые мы сегодня вносим, важные для регионов, они совершенствуют законодательство, приводят его к единому знаменателю и гарантируют независимость судей в новых субъектах», – приводятся его слова в сообщении комитета.

Нормы представительства на конференциях судей субъектов, порядок их созыва и проведения утверждаются президиумом Совета судей РФ, сообщила «Ведомостям» Панькина. По ее словам, законопроекты позволят унифицировать подход к органам судейского сообщества на всей территории страны. «Важно обеспечить формирование органов судейского сообщества в новых регионах на базе конкретных законодательных норм», – отметила депутат.

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Все это органы самоуправления судейского сообщества, через которые обеспечивается и контролируется надлежащая квалификация судей, соблюдение ими самим законов и этических норм, говорит партнер коллегии адвокатов «Смоленка 33» Елена Менде.

«Иными словами, данный пакет направлен на гармонизацию судейского корпуса новых субъектов с общей федеральной системой», – заявила она «Ведомостям». По мнению Менде, законодатели надеются, что к 1 сентября 2024 г. судейская инфраструктура на этих территориях сможет нормально функционировать.

Пакет законов об интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вступили в силу 21 апреля. Согласно этим документам, на новых территориях были созданы  федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные и военные суды. В ДНР и ЛНР были образованы верховные и арбитражные суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях – областные суды и арбитражные суды областей.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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