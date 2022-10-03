Госдума приняла законы о вхождении новых территорий в состав России

Переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. До 1 июня 2023 г. в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы.