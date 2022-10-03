Госдума приняла законы о вхождении новых территорий в состав России
Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Принятию законов предшествовала ратификация парламентариями соответствующих договоров.
Лица, проживающие на новых территориях, а также те, кто выехал с этих территорий в Россию, приобретают гражданство РФ при подаче заявления и принесения Присяги гражданина РФ.
Переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. До 1 июня 2023 г. в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы.
Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
Денежной единицей на новых территориях будет рубль, при этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны. Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 г.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне он внес их на ратификацию в Госдуму.
2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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