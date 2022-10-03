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Госдума приняла законы о вхождении новых территорий в состав России

Ведомости

Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Принятию законов предшествовала ратификация парламентариями соответствующих договоров.

Лица, проживающие на новых территориях, а также те, кто выехал с этих территорий в Россию, приобретают гражданство РФ при подаче заявления и принесения Присяги гражданина РФ.

Переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. До 1 июня 2023 г. в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы.

Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

Денежной единицей на новых территориях будет рубль, при этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны. Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 г.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне он внес их на ратификацию в Госдуму. 

2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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