Более половины россиян считают российское общество сплоченным

Более половины россиян считают российское общество сплоченнымОтношение к спецоперации является ключевым фактором, который на это влияет, говорит социолог
54% граждан считают, что российское общество можно назвать сплоченным. Об этом говорится в исследовании «Сплоченность. Текущее состояние российского общества», проведенном близкой к администрации президента компанией «Институт социального маркетинга» («Инсомар»).
Результаты опроса (проводился среди 1600 респондентов в мае 2023 г.) на экспертном форуме в Пятигорске представил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский.
Что важно для россиян
На вопрос, развитие каких сфер считают наиболее важными, 54% сказали, что образование, 50% – здравоохранение, 37% – сельское хозяйство. Произошло при этом удвоение запроса на информационные технологии с 11% в 2021 г. до 21% в 2023 г.
Российское общество в новейшей истории никогда не встречалось с такими интенсивными событиями, как в 2022–2023 гг. Его основная характеристика сейчас – это «волатильность и турбулентность», поскольку граждане получают неопределенные и противоречивые сигналы, говорит Потуремский. В то же время большинство поддерживает спецоперацию, что образует эффект «сплочения вокруг флага».
«Граждане фиксируют наличие серьезной угрозы, такие угрозы носят масштабный и значимый характер. Они поняли, что санкции направлены на страну, [на] качество жизни и на самих россиян», – говорит эксперт.
Что нужно для комфорта
На вопрос, что из перечисленного имеет наибольшее значение, чтобы вы чувствовали, что жизнь в стране продолжается в привычном ритме, 55% ответили – строительство школ и больниц, 31% – продолжение жилищного строительства, по 27% – отсутствие режима ЧС и участие спортсменов в международных соревнованиях, 21% – сохранение возможности выехать за рубеж.
Еще 39% называют общество «скорее разобщенным». Потуремский отмечает определенную специфику среди тех, кто так отвечает.
Но отношение к спецоперации – это ключевой фактор, влияющий сейчас на сплоченность жителей России, говорит Потуремский. При ответе на открытый вопрос (без вариантов ответа) 19% россиян сказали, что «поддержка спецоперации и помощь фронту» являются ее признаком.
При этом примечательно, что на реальный быт россиян, судя по данным опроса, события на Украине не повлияли. По словам 48% респондентов, их жизнь не изменилась после начала спецоперации, 34% – изменилась незначительно, 17% – изменилась значительно.
Когда закончится спецоперация
О том, что спецоперация продлится более двух лет, сказали 30%. О том, что она закончится в 2024 г., – 26%, в 2023 г. – 25%, затруднились ответить – 19%. Те люди, которые говорят, что операция продлится более двух лет, более тревожные, отмечает Потуремский.
Социологи замерили, что именно изменилось: 29% сказали, что стали чаще принимать лекарства, 13% стали больше заниматься хобби и 11% стали чаще заниматься спортом. При этом 33% стали реже ходить в кафе и рестораны, 23% стали реже общаться с друзьями и 22% стали реже смотреть сериалы. Чаще стали пить алкоголь лишь 4%, а реже – 17%.
Происходит определенная трансформация реальности – с одной стороны, продолжается спецоперация, не ослабевает внешнее давление, а с другой стороны, сохраняются базовые социальные показатели, снижается инфляция, крайне низок уровень безработицы, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Общество от стресса переходит к состоянию адаптации, – отмечает он. – Происходит стабилизация в новой реальности, хотя она весьма условна, поскольку люди понимают, что негативные факторы присутствуют».
Как делится общество
«Инсомар» также спрашивал россиян о том, по каким основаниям в наибольшей степени разделено российское общество: на богатых и бедных (54%); на чиновников, депутатов и простых граждан (36%); на сторонников и противников власти (19%); на столицу и регионы (17%); по поколениям и возрасту (11%). При этом меньше всего респонденты делят граждан по партийным предпочтениям (2%), по религиозному признаку (5%), на горожан и селян (6%), по национальному признаку (8%).
Кроме того, у многих есть личная вовлеченность, сопричастность к спецоперации и отношение к ней, добавляет он. Со сбором гуманитарной помощи в последнее время, по данным «Инсомара», сталкивались 73% респондентов. Это самое частое явление. С усилением взаимной поддержки среди людей – 50%, с ростом конфликтности – 29%, с притоком переселенцев – 22%.
Кроме того, социологи спрашивали у россиян, как много людей в их окружении поддерживают спецоперацию. 57% сказали, что поддерживают большинство; 27% ответили, что кто-то поддерживает, кто-то нет; 9% – что не поддерживает никто. Среди молодежи (18–29 лет), по данным «Инсомара», 34% говорят о поддержке спецоперации в своем окружении.
В подобных исследованиях нужно обращать внимание на косвенные вопросы вроде тех, что позволяют почувствовать привычный ритм жизни или что маркируют изменения в привычках после начала спецоперации, отмечает эксперт: «Когда публичное поле перегрето, то люди зачастую дают социально одобряемые ответы. А подобные косвенные вопросы дают возможность понять реальные настроения».