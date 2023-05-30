Более половины россиян считают российское общество сплоченным

Как делится общество

«Инсомар» также спрашивал россиян о том, по каким основаниям в наибольшей степени разделено российское общество: на богатых и бедных (54%); на чиновников, депутатов и простых граждан (36%); на сторонников и противников власти (19%); на столицу и регионы (17%); по поколениям и возрасту (11%). При этом меньше всего респонденты делят граждан по партийным предпочтениям (2%), по религиозному признаку (5%), на горожан и селян (6%), по национальному признаку (8%).