Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера и сценариста спектакля «Финист Ясный Сокол»Обвиняемые отрицают, что их постановка пропагандирует радикальный терроризм и феминизм
Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты фигурантов дела об оправдании терроризма в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайств о переводе из-под стражи режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук.
5 мая Замоскворецкий суд Москвы заключил их под стражу на два месяца до 4 июля 2023 г.
В ходе судебного заседания Беркович заявила, что идея ее спектакля заключается в том, что терроризм – это зло, а понимать и оправдывать терроризм – разные вещи. По ее словам, заключение эксперта о содержании в пьесе одновременно радикального терроризма и радикального феминизма абсурдно, поскольку эти вещи несовместимы.
Режиссер просила суд отменить ей арест и избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. «Я сижу в подвале (имеется в виду СИЗО. – "Ведомости") – очень холодно. Я не могу спокойно поесть. Помыться. Поверьте, когда говорят, что для [моих приемных] детей это [расставание] пытка – это не эмоциональное изречение. Они хоронили своих матерей, они подвергались жестокому обращению», – рассказала режиссер в суде.
Ее коллега также просила смягчить ей меру пресечения. Петрийчук считает довод следствия о том, что она может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью бессмысленным, поскольку пьеса была написана в 2018 г. и ее деятельность тогда закончилась в этом проекте. «Эта работа за четыре года неоднократно была одобрена разными государственными институтами»,- отметила она.
При этом представитель прокуратуры убеждал суд, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и перевода обвиняемых из-под стражи не имеется.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская после оглашения заявила журналистам, что человек не должен находиться под арестом за постановку спектакля.
Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) 10 апреля 2023 г. – практически за месяц до задержания его фигурантов. 4 мая Беркович и Петрийчук были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей, вечером в этот же день им предъявили обвинение.
Поводом для возбуждения дела стала публикация на YouTube прочтения пьесы, в которой содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), следует из материалов дела.
В суде 5 мая при избрании им меры пресечения следователь заявил, что Петрийчук и Беркович могут скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей, поэтому единственная возможная мера, по мнению следствия, – это изоляция режиссера от общества.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская утверждала в суде, что спектакль «Финист Ясный Сокол» не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и, более того, Минкультуры РФ выделило в качестве гранта на спектакль 250 000 руб.
Заключенные под стражу театральные деятели не признали себя виновными.
Феминистическая и трагическая постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», «исследующая границы жертвенности любви», в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса основана на документальном материале – историях новообращенных мусульманок, готовых отказаться от всего ради зова сердца. Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович.