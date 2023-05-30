Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера и сценариста спектакля «Финист Ясный Сокол»

Ее коллега также просила смягчить ей меру пресечения. Петрийчук считает довод следствия о том, что она может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью бессмысленным, поскольку пьеса была написана в 2018 г. и ее деятельность тогда закончилась в этом проекте. «Эта работа за четыре года неоднократно была одобрена разными государственными институтами»,- отметила она.