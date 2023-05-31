Число курильщиков снизилось лишь на 5% за 10 лет

Число курильщиков снизилось лишь на 5% за 10 летВ 2013 году был принят антитабачный закон
1 июня исполняется 10 лет антитабачному закону, предусматривающему запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи.
Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на момент 2014 г., спустя год после его утверждения, число тех, кто курит регулярно (одну пачку сигарет в день, а также несколько сигарет в день, неделю или месяц), составляло 35%. Число бросивших – 13%, тех, кто никогда не курил, было больше половины – 52%.
К 2023 г. число курильщиков уменьшилось только на 5 п. п. – до 30%. Выросло число тех, кто бросил употреблять никотиносодержащую продукцию (19%). Еще половина (50%) сообщили, что вообще никогда не курили. Опрос проводился в мае 2023 г. среди 1600 респондентов старше 18 лет в формате телефонного интервью, охват – не менее 80 регионов.
Начиная с 2016 г. доля курильщиков перестала сокращаться, ситуация никак не менялась, обратил внимание директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин. «Если не будут найдены новые позитивные, а не запретительные механизмы отказа от табака, скорее всего, со статистикой уже ничего сделать будет нельзя. Вопрос к законодателям, что с этим возможно сделать», – сказал он.
Как выглядит «заядлый курильщик» по версии ВЦИОМа:
- средний возраст 35-44 года
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов удивился тому, что решение проблемы зачастую ищут через законодательное регулирование. С его точки зрения антитабачный закон был направлен на противодействие пассивному курению, и с этой задачей он справился на 100%. Он также добавил, что «мотивировать законодательно» людей бросать курить – нереалистично, важна пропаганда, социальная реклама. «Важна роль медицинских работников, хотя и они также прилично курят, им сложно на собственном примере показать. Одна из важных мотивация бросить курить – проблемы со здоровьем, я знаю примеры, когда человек перенес инфаркт и бросил курить, это лучшая мотивация», – рассказал депутат.
На вопрос о том, «что должно произойти, чтобы вы бросили курить», в 2023 г. опрошенные ВЦИОМом чаще всего отмечали: собственное желание (13%), проблемы со здоровьем (11%), каждый десятый ждал появления силы воли (9%). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий употребления табака ежегодно погибает более 8 млн человек, в 2020 г. табак употребляли 22,3% населения планеты, 36,7% всех мужчин и 7,8% женщин. В конце мая этого года ВОЗ выступила с заявлением о том, что табачная промышленность не должна быть партнером в рамках каких бы то ни было инициатив, связанных с общественным здравоохранением. В этой связи в организации призвали опираться на рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, к которой в 2008 г. присоединилась и Россия.
Что говорят в Минздраве
В Минздраве в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что принятие антитабачного закона в 2013 г. позволило снизить потребление курительного табака среди взрослых (15 лет и старше) с 39,1% в 2009 г. до 19,3% в 2022 г. Также после внедрения закона, по данным министерства, к 2020 г. снизился уровень госпитализаций по поводу заболеваний, связанных с курением. Госпитализации со стенокардией - на 16,6%, с инфарктом миокарда -на 3,5%.
По данным Globacan, базы данных, содержащей статистику заболевания раком, в 2020 г. было зафиксировано 2,2 млн случаев рака легкого. По словам старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава Андрея Нефедова, основная причина этого – употребление табака. «Чтобы это доказать, потребовалось 30 лет наблюдений. Научно утверждать, что современные методики потребления никотина вредны, пока нельзя, тем не менее, продукты сгорания табака в новых устройствах быстрее попадают в легкие», – пояснил он добавив, что это в перспективе может дать ускорение развития хронической обструктивной болезни, бронхиальной астмы и других заболеваний.
Профессор Сеченовского университета Андрей Демин заметил, что в России по-прежнему не регулируется табачная индустрия, что служит одним из параметров конвенции ВОЗ. «Второе – оказание помощи по отказу от этой зависимости тоже, на мой взгляд, в России провалено. Переговорная сила Минздрава в решении этих вопросов пока слабенькая», – счел эксперт.