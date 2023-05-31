Число курильщиков снизилось лишь на 5% за 10 лет

На вопрос о том, «что должно произойти, чтобы вы бросили курить», в 2023 г. опрошенные ВЦИОМом чаще всего отмечали: собственное желание (13%), проблемы со здоровьем (11%), каждый десятый ждал появления силы воли (9%). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий употребления табака ежегодно погибает более 8 млн человек, в 2020 г. табак употребляли 22,3% населения планеты, 36,7% всех мужчин и 7,8% женщин. В конце мая этого года ВОЗ выступила с заявлением о том, что табачная промышленность не должна быть партнером в рамках каких бы то ни было инициатив, связанных с общественным здравоохранением. В этой связи в организации призвали опираться на рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, к которой в 2008 г. присоединилась и Россия.