Россиян могут начать штрафовать за борщевик

А чтобы не было сомнений, что речь идет именно об опасном растении, авторы уточняют в пояснительной записке к инициативе: правительству предлагается включить в перечень борщевик Сосновского, который в СССР намеревались (по примеру США) использовать в качестве силосного растения. В России насчитывается около 40 видов борщевика, а тот тип, с которым особо хотят бороться единороссы, вызывает сильнейшие дерматиты. Эксперимент по разведению кормового растения при Никите Хрущеве не удался, говорит депутат-единоросс Тимофей Баженов: коровы массово травились и борщевик стал сорняком. Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 000 семян.