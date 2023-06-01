Что известно об атаках на Белгородскую область

Обстрелы Белгородской области в последние несколько дней участились, в связи с этим власти региона еще 31 мая начали эвакуацию детей из двух округов – Шебекинского и Грайворонского. 300 уже вывезены в Воронеж. 200 человек – мамы и бабушки с маленькими детьми – 1 июня уезжают в Пензу. 3 июня 600 человек отправят в Калугу и Ярославль, сообщил Гладков.