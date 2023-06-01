Что известно об атаках на Белгородскую область

Что известно об атаках на Белгородскую областьВСУ начали обстреливать регион и попытались вторгнуться на территорию России, сообщают власти
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 1 июня сообщил о массированных обстрелах территории региона со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Город Шебекино находится под непрекращающимся огнем, отметил он: в полночь, в 3:40 и в 5:15 утра ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города.
«Поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми снарядами стенами», – написал губернатор в своем Telegram-канале. К девяти утра восемь человек были ранены, никто не погиб. Противника на территории Белгородской области нет, сообщил губернатор, но массированный обстрел продолжается.
«Обстановка в Шебекинском городском округе сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы РФ, но никакого прорыва ВСУ нет», – заявили в оперштабе региона в 8:30 утра.
Позже ночные бои прокомментировали в Минобороны. Там сообщили, что утром была сорвана «попытка киевского режима» провести теракт в отношении гражданского населения Шебекино, нарушения границы допущено не было.
Около 3:00 украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», заявили в Минобороны.
«Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований», – говорится в сообщении, более 30 украинских бойцов уничтожены.
Днем Шебекино повторно обстреливали снарядами из РСЗО «Град», в результате чего в городе пропало электричество. По словам Гладкова, от прямого попадания снарядов загорелось здание общежития, разрушения есть в здании местной администрации.
Под артиллерийским обстрелом ВСУ также находилось село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших – преподаватели сельской школы, уточнил губернатор. Они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается.
Жизнь мирных жителей в Шебекино и в окрестных селах продолжает находиться под угрозой, отметил Гладков. Местные администрации были готовы начать эвакуацию утром, но делать это под обстрелами нельзя, нужно дожидаться окончания прилетов и взрывов, сообщил он. При необходимости власти готовы подвести защищенную технику к домам.
Гладков заметил, что места сборов не публикуются из соображений безопасности, но сообщил номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью в выезде в безопасные районы.
К 13:00 самый крупный в Белгороде пункт временного размещения (ПВР) стал заполняться, прибывающих шебекинцев организованно направляют в свободные ПВР, там их регистрируют и обеспечивают всем необходимым, подчеркнул губернатор.
Обстрелы Белгородской области в последние несколько дней участились, в связи с этим власти региона еще 31 мая начали эвакуацию детей из двух округов – Шебекинского и Грайворонского. 300 уже вывезены в Воронеж. 200 человек – мамы и бабушки с маленькими детьми – 1 июня уезжают в Пензу. 3 июня 600 человек отправят в Калугу и Ярославль, сообщил Гладков.
28 мая во всех приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год, а сегодня школьников Шебекинского городского округа освободили от экзаменов. 1 и 2 июня должен был пройти ЕГЭ по математике.
«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», – сообщил Гладков. По его словам, власти прорабатывают механизм, чтобы выпускники школ смогли поступить в вузы без экзаменов. Кроме того, в приграничных районах отменены ОГЭ для девятиклассников.