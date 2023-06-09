Эффективность цифровой трансформации в ведомствах проверят по госпабликам

Эффективность цифровой трансформации в ведомствах проверят по госпабликамНо ряд экспертов не видят смысла делать общие критерии для разных по природе ведомств
Минцифры проконтролирует руководителей госорганов на предмет ведения госпабликов в соцсети «В контакте», использования электронной подписи и готовности перехода на платформу «Гостех». Это следует из новой методики оценки уровня цифровой трансформации, которую Минцифры в начале июня разослало в федеральные и региональные органы власти. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из ведомств. Представитель Минцифры подтвердил отправку документа, уточнив, что методика была утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию 20 апреля.
В методике 16 показателей, пять из которых, включая вышеуказанные, введены впервые. Руководители ведомств должны раз в месяц предоставлять информацию о публикации постов в соцсети, отчитываться раз в квартал об использовании сервисов платформы «Гостех» и следить за степенью удовлетворенности граждан качеством сервисов, предоставляемых ведомством на портале госуслуг.