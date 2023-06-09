Эффективность цифровой трансформации в ведомствах проверят по госпабликам

Минцифры проконтролирует руководителей госорганов на предмет ведения госпабликов в соцсети «В контакте», использования электронной подписи и готовности перехода на платформу «Гостех». Это следует из новой методики оценки уровня цифровой трансформации, которую Минцифры в начале июня разослало в федеральные и региональные органы власти. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из ведомств. Представитель Минцифры подтвердил отправку документа, уточнив, что методика была утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию 20 апреля.