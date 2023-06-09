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Эффективность цифровой трансформации в ведомствах проверят по госпабликам

Но ряд экспертов не видят смысла делать общие критерии для разных по природе ведомств
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры проконтролирует руководителей госорганов на предмет ведения госпабликов в соцсети «В контакте», использования электронной подписи и готовности перехода на платформу «Гостех». Это следует из новой методики оценки уровня цифровой трансформации, которую Минцифры в начале июня разослало в федеральные и региональные органы власти. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из ведомств. Представитель Минцифры подтвердил отправку документа, уточнив, что методика была утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию 20 апреля.

В методике 16 показателей, пять из которых, включая вышеуказанные, введены впервые. Руководители ведомств должны раз в месяц предоставлять информацию о публикации постов в соцсети, отчитываться раз в квартал об использовании сервисов платформы «Гостех» и следить за степенью удовлетворенности граждан качеством сервисов, предоставляемых ведомством на портале госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных