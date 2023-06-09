Воду по каналу в Крым могут пустить из Днепра насосами

Воду по каналу в Крым могут пустить из Днепра насосамиКак можно обеспечить полуостров водой после прорыва плотины Каховской ГЭС
Власти Крыма рассматривают возможные альтернативные варианты подачи воды в Северо-Крымский канал (СКК) из Каховского водохранилища на Днепре после прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня. Воду могут начать подавать в канал с помощью временных насосов со скоростью 40 куб. м в секунду, заявил 8 июня глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Хотя уровень воды в СКК, питавшемся из Каховского водохранилища на реке Днепр, пока не упал, в перспективе он может обмелеть, говорит Аксенов. По его словам, пострадают в первую очередь сельхозземли севера полуострова, включая рисовые поля. «Предпринимаются все меры для минимизации потерь и сохранения имеющихся запасов. Ситуация находится под контролем», – заверил Аксенов.
В 2015 г. СКК был перекрыт властями Украины. Работу канала возобновили 26 февраля 2022 г., сразу после начала спецоперации. Вслед за этим поля впервые за несколько лет были засеяны рисом. Ранее это была основная сельскохозяйственная культура на полуострове, но рис требует большого количества воды. Вода из канала де-факто в полном объеме в Крыму появилась с 29 апреля 2022 г.
При прорыве плотины была разрушена ее верхняя часть (так называемые быки) высотой около 5 м, пояснил «Ведомостям» доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Владимир Тетельмин. У водозабора СКК в районе Новой Каховки есть критическая отметка, до которой возможна подача воды самотеком в канал, напомнил академик. Если уровень воды упадет меньше чем на 3 м от проектной высоты, то привычное функционирование СКК продолжится, продолжает Тетельмин. В противном случае придется закачивать в водозабор СКК воду из Днепра принудительно, насосами, признает он. Для этого, по его мнению, потребуется не менее четырех агрегатов мощностью 10 000 куб. м в час каждый. Такой же агрегат, скорее всего, будет использован и для наполнения пруда-охладителя Запорожской АЭС (ЗАЭС) из Каховского водохранилища, нынешних объемов станции хватит в режиме холодного останова реакторов примерно на месяц, считает Тетельмин.
Сейчас, по его словам, способ возобновления работы СКК зависит от того, как сильно упадет уровень воды в Каховском водохранилище. Тетельмин допускает, что водоем может потерять до половины своего водного объема из номинальных 18 млрд куб. м. Дальше он стабилизируется, так как основное тело трехкилометровой дамбы из бетона и грунта не разрушено. Оставшейся половины объема вполне хватит и для снабжения канала в Крым, и для орошения Херсонской и Запорожской областей, и для охлаждения реакторов ЗАЭС, полагает Тетельмин.
Водозабор из Днепра можно осуществить только по старой линии канала, проведенной по оптимальному маршруту в советское время с учетом перепада высот и поступления воды самотеком, поэтому трассу канала и место водозабора менять не будут, уверен председатель Союза водников и мелиораторов, гидротехник Николай Сухой. Но прежде чем приступать к таким работам, нужно дождаться фиксации нового русла Днепра, которое за период эксплуатации водохранилища заилилось, а также нового уровня отметок воды в водохранилище, пояснил Сухой.
Что такое Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал был построен в 1961–1971 гг. для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Забор воды осуществляется из Каховского водохранилища, построенного в нижнем течении Днепра. Длина канала составляет 402,6 км, глубина – 7 м, расход воды – 380 куб. м в секунду.
Вполне вероятно, что на плотине придется строить некую временную аван-камеру (пространство выше плотины перед водозаборными сооружениями, отделенное от русла реки. – «Ведомости») или ставить какой-то временный барраж для поддержания уровня воды, допускает Сухой. Тетельмин не согласен с ним и считает, что надстройка на теле плотины временного барража из легких материалов или аван-камеры вряд ли решит проблему потери воды из водохранилища и поддержания его уровня для естественного наполнения СКК, особенно в условиях активных боевых действий.
К восстановлению Каховского гидроузла до состояния, предшествовавшего катастрофе, когда боевые действия затихнут, в любом случае придется вернуться, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. От его наличия зависит не только работа СКК и обводнение Крыма, но и питание водой людей, промышленности, включая ЗАЭС, сельского хозяйства Херсонской и Запорожской областей, подчеркивают они. Тетельмин считает, что для оперативного восстановления водозабора во временном, а затем и постоянном режиме необходимо передать объект «Русгидро» и его проектным организациям.
По его мнению, в течение максимум трех месяцев они способны разработать технический проект решения проблемы и восстановления дамбы и ГЭС. «Ясно, что плотину придется полностью восстанавливать, а это можно делать, когда стабилизируется военно-политическая обстановка, прекратятся или приостановятся боевые действия в области плотины. Нужно будет, скорее всего, даже для реализации временной схемы подачи воды в канал», - заключает Тетельмин.
«Ведомости» направили запрос в институт «Гидропроект», ВНИИ гидротехники им. Б. Е.Веденеева (подведомственны корпорации «Русгидро») и ВНИИ гидротехники и мелиорации.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева