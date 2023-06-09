Воду по каналу в Крым могут пустить из Днепра насосами

При прорыве плотины была разрушена ее верхняя часть (так называемые быки) высотой около 5 м, пояснил «Ведомостям» доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Владимир Тетельмин. У водозабора СКК в районе Новой Каховки есть критическая отметка, до которой возможна подача воды самотеком в канал, напомнил академик. Если уровень воды упадет меньше чем на 3 м от проектной высоты, то привычное функционирование СКК продолжится, продолжает Тетельмин. В противном случае придется закачивать в водозабор СКК воду из Днепра принудительно, насосами, признает он. Для этого, по его мнению, потребуется не менее четырех агрегатов мощностью 10 000 куб. м в час каждый. Такой же агрегат, скорее всего, будет использован и для наполнения пруда-охладителя Запорожской АЭС (ЗАЭС) из Каховского водохранилища, нынешних объемов станции хватит в режиме холодного останова реакторов примерно на месяц, считает Тетельмин.