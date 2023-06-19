Школьники сдали ЕГЭ по химии чуть лучше прошлого года

Другой важной проблемой он назвал некорректную стратегию подготовки к самому экзамену. Школьники часто «набивают руку» на заданиях прошлых лет вместо того, чтобы «учить математику», пояснил он. «При таком подходе у них возникает ощущение, что на экзамене им досталось что-то неизведанное и новое – это не так. Все взято из курса математики», – подчеркнул он. Ященко призвал пользоваться при подготовке к экзамену только проверенными ресурсами, ориентироваться на задания Федерального института педагогических измерений и заниматься системным изучением математики.