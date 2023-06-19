Школьники сдали ЕГЭ по химии чуть лучше прошлого года

Школьники сдали ЕГЭ по химии чуть лучше прошлого годаСредние баллы по русскому языку и математике почти не изменились
Средний балл ЕГЭ по химии вырос в 2023 г. на два балла и составил 56,2. Об этом рассказал журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции. Результаты в диапазоне от 81 до 100 баллов по этому предмету показали более 18% участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получили 794 человека.
Средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году составил 68,43 балла, по базовой математике – 4,07 балла (измеряется по пятибальной шкале), по профильной математике – 55,6 балла. Математику повышенного уровня сложности в этом году сдавали 282 000 человек. По сравнению с прошлым годом результаты участников экзаменов по основным предметам практически не изменились, резюмировали эксперты Рособрнадзора.
По мнению профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, можно говорить о стабилизации результатов ЕГЭ по данным дисциплинам. Увеличение среднего результата по химии на два балла – это в целом положительная динамика, но ее трудно назвать статистически значимой, не спешит радоваться она.
Мурзаев также объявил средние тестовые баллы по ряду предметов:
литература – 63,97;
география – 54,6;
физика – 54,95;
история – 56,37.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что результаты ЕГЭ свидетельствуют о высоком качестве образования в стране. Всего ЕГЭ сдавали 630 000 выпускников. Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6 087 человек, 200 баллов набрали 266 человек, один человек сдал три предмета на высший балл и получил 300 баллов. Средние баллы по информатике будут известны позже: 19 июня, в день проведения пресс-конференции, выпускники сдавали этот предмет.
Руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко рассказал «Ведомостям», что самая типичная ошибка у выпускников – неправильно прочитанное задание.
Другой важной проблемой он назвал некорректную стратегию подготовки к самому экзамену. Школьники часто «набивают руку» на заданиях прошлых лет вместо того, чтобы «учить математику», пояснил он. «При таком подходе у них возникает ощущение, что на экзамене им досталось что-то неизведанное и новое – это не так. Все взято из курса математики», – подчеркнул он. Ященко призвал пользоваться при подготовке к экзамену только проверенными ресурсами, ориентироваться на задания Федерального института педагогических измерений и заниматься системным изучением математики.
За нарушения с экзамена, по данным Рособрнадзора, были удалены 618 человек. Из них шпаргалками пытались воспользоваться 316 человек, получить подсказку по телефону – 207 человек, за другие нарушения с экзамена удалили 95 человек.
Новая форма выпускного экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживет, сказал Музаев, отвечая на вопрос журналистов об отмене госэкзамена. При этом, по его словам, текущая модель является рабочей и постоянно совершенствуется.
Председатель комитета по образованию партии «Новые Люди» Роман Михайлов считает, что один из главных аргументов в пользу изменения ЕГЭ – необходимость учитывать современные требования и вызовы. По его словам, необходимо рассмотреть возможность добавления в ЕГЭ заданий, которые будут проверять не только знания, но и умение применять их на практике. Это поможет более точно оценить уровень подготовки учеников. Он также предложил рассмотреть внедрение компьютеризированного тестирования для упрощения проверки результатов ЕГЭ. «Это заметно сократит время на обработку результатов и снизит риски, связанные с человеческим фактором», – заключил он.