В России изменят принцип закупки импортных аппаратов ИВЛ

В России изменят принцип закупки импортных аппаратов ИВЛЗапрет их поставок в госбольницы должен поддержать отечественную медицинскую промышленность
Минпромторг предлагает ввести запрет на закупку государственными больницами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Документ предлагает включить в постановление Белого дома от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств» пункт «аппараты дыхательные реанимационные». Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.
Ключевыми отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс», говорится в пояснительной записке. Суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 000 аппаратов в год. В записке также отмечается, что среднегодовая потребность в данном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2700 аппаратов.
«Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», – пояснил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Он также сообщил, что, помимо КРЭТ и «Тритон-элетроникс» (поставляют более 35% аппаратов от их общего числа), данное оборудование также производят ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром» и др.
Генеральный директор центра компетенций «Ростеха» в области медицинского приборостроения «РТ – медицинские технологии» Сергей Дмитроченко называет сложившийся российский рынок производителей аппаратов ИВЛ конкурентным. По его словам, на нем представлена большая доля зарубежных разработчиков, наиболее серьезные из которых – немецкие и китайские. Абсолютных цифр он не назвал.
По словам генерального директора консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгения Алехина, каких-либо проблем с импортом иностранных аппаратов ИВЛ сейчас не наблюдается. К тому же на законодательном уровне имеется достаточно инструментов для поддержки российских производителей оборудования, добавляет эксперт. Например, отечественные аппараты ИВЛ входят в перечень продукции, для которой установлены минимальные квоты на приобретение госзаказчиками (постановление правительства от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»). Российским реанимационным дыхательным аппаратам также отдается предпочтение перед иностранными в госторгах, согласно механизму «второй лишний» (постановление правительства от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции в РФ»).
Отечественные аппараты ИВЛ по качеству практически ничем не отличаются от зарубежных, говорит заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»). Предлагаемая Минпромторгом инициатива застрахует медицинские организации от сложностей с ремонтом и техобслуживанием оборудования, для которых требуются специальные комплектующие или представители зарубежных сервисных центров, сказала она. «Если закупленный иностранный аппарат сломается, мы можем вообще остаться без него, потому что отремонтировать его будет очень сложно», – пояснила депутат.
По мнению Соломатиной, предложение Минпромторга позволит улучшить качество российской продукции. Алехин, в свою очередь, считает, что повышению качества производимого оборудования, наоборот, способствует честная конкуренция на рынке.
Работавший в ковидном стационаре врач Александр Ванюков полагает, что подобные ограничения никак не помогают ни пациентам, ни медикам. Опыт пандемии показал, что нежелательные события при использовании аппаратов ИВЛ в основном приходились на российское оборудование, говорит Алехин.
9 и 12 мая 2020 г. в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ № 50 им. С. И. Спасокукоцкого депздрава Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли шесть пациентов. 13 мая того же года Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных в России с 1 апреля. По данным ведомства, именно это оборудование использовалось для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах.
При этом возгорания происходили и при использовании зарубежного оборудования. В ночь с 8 на 9 июня 2021 г. случился пожар в отделении анестезиологии и реанимации ОКБ им. Семашко в Рязани, в результате которого пострадали 10 человек, трое пациентов погибли. После проверки Росздравнадзор приостановил применение аппарата ИВЛ Воагау 5000D китайского производителя Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd, сделав вывод о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан при его использовании.
«То, что государство защищает своих производителей, – абсолютно нормально. Это делают и другие страны мира», – прокомментировал инициативу Минпромторга представитель «Ростеха». По его словам, доля предприятий госкорпорации в сегменте закупок аппаратов ИВЛ составляет порядка 10% в денежном выражении, к 2030 г. ее планируют довести до 25–28%. Представитель ФАС России заявил, что ведомство рассмотрит документ, когда он поступит, в установленном законом порядке. «Ведомости» направили запрос в Минздрав, Росздравнадзор и «Тритон-элетроникс».