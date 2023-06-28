В России изменят принцип закупки импортных аппаратов ИВЛ

9 и 12 мая 2020 г. в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ № 50 им. С. И. Спасокукоцкого депздрава Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли шесть пациентов. 13 мая того же года Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных в России с 1 апреля. По данным ведомства, именно это оборудование использовалось для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах.