Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет

Причиной снижения показателей успеха трудоустройства и готовности уменьшить зарплатные ожидания при рекордно низкой безработице и росте реальных зарплат заключается в дисбалансе на рынке труда, считает доцент РЭУ им. Плеханова, экономист Татьяна Захарова. «Офисный приоритет, шествующий из 90-х и стирающий рабочие и инженерные специальности, отходит на второй план. Предложений для «белых воротничков» меньше и зарплаты ниже, чем было в прошлые годы», – сказала она. Дипломированных менеджеров, юристов, финансистов, в том числе и с опытом работы сегодня много, уточнила она, «мы выращивали их 30 лет». Острый дефицит сейчас находится именно там, где происходит перестройка экономики – это машиностроение, авиастроение, приборостроение, где требуются высококвалифицированные инженерные специальности. Много незакрытых вакансий с хорошими заработными платами и социальными пакетами можно найти на обрабатывающих производствах, считает она. С прошлого года, по словам Захаровой, значительно вырос спрос на сантехников, слесарей, разнорабочих, электромонтажников, сварщиков.