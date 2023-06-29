Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет

Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь летНастроения соискателей на рынке труда во II квартале немного улучшились
Индекс востребованности подработки у россиян вырос до максимума за 8 лет, следует из опроса HeadHunter «Настроение на рынке труда в России» (есть у «Ведомостей»). Он составил –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении). По сравнению с предыдущим кварталом он снизился на 0,03 пункта.
Исследование проводится ежеквартально, начиная с 2015 г. Последний срез был сделан в период с 8 апреля по 18 июня 2023 г. методом опроса, в нем приняли участие 11 700 соискателей из разных регионов страны.
Во II квартале 2023 г. индекс успеха трудоустройства россиян в ближайшей перспективе упал на 0,04 пункта (на 2%) и составил 0,11. При этом показатель готовности снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта – до 0,05, а индекс критичности поиска работы прибавил 0,05 пункта, но все равно оказался в отрицательной зоне (-0,35).
В целом настроения соискателей на российском рынке труда во II квартале 2023 г. стали чуть лучше, чем в январе-марте – общий индекс самочувствия вырос. Показатель, отражающий восприятие уровня сложности поиска работы, остался на прежнем уровне. Индекс же стабильности на текущем месте работы продолжает отыгрывать падение в два раза, произошедшее во II квартале 2022 года. В текущем квартале он оказался от отметке 0,42 пункта. Угрозу увольнения меньше всего ощущают соискатели из Северо-Западного округа, а больше всего – респонденты из Москвы и Московской области. Если сравнивать разные профессии, то представители из области медицины реже других опасаются сокращений, а те, кто трудится в сфере закупок и высшего менеджмента сильнее остальных чувствуют шаткость своего положения.
Причиной снижения показателей успеха трудоустройства и готовности уменьшить зарплатные ожидания при рекордно низкой безработице и росте реальных зарплат заключается в дисбалансе на рынке труда, считает доцент РЭУ им. Плеханова, экономист Татьяна Захарова. «Офисный приоритет, шествующий из 90-х и стирающий рабочие и инженерные специальности, отходит на второй план. Предложений для «белых воротничков» меньше и зарплаты ниже, чем было в прошлые годы», – сказала она. Дипломированных менеджеров, юристов, финансистов, в том числе и с опытом работы сегодня много, уточнила она, «мы выращивали их 30 лет». Острый дефицит сейчас находится именно там, где происходит перестройка экономики – это машиностроение, авиастроение, приборостроение, где требуются высококвалифицированные инженерные специальности. Много незакрытых вакансий с хорошими заработными платами и социальными пакетами можно найти на обрабатывающих производствах, считает она. С прошлого года, по словам Захаровой, значительно вырос спрос на сантехников, слесарей, разнорабочих, электромонтажников, сварщиков.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков видит проблему с поиском подходящей вакансии и с зарплатным предложением С одной стороны, при нынешней безработице и повышении зарплат работодателю невыгодно предлагать худшие условия, однако все привлекательные должности «уже могли расхватать», пояснил он. «Все более выгодные места уже заняты, а люди сегодня не стремятся менять работу, сейчас мы видим в некотором роде остаточные предложения», – уточнил эксперт.
Текучка на рынке труда сегодня на невысоком уровне, поэтому места не освобождаются, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Кроме того, дефицит кадров и повышение зарплат создали у соискателей завышенные зарплатные ожидания, которые не всегда соответствуют действительности, добавил он.
Накануне Росстат сообщил, что рост реальных зарплат россиян – т. е. скорректированных на инфляцию – в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 г. (тогда увеличение составило 10,5%). Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г.
Уровень безработицы, по данным Росстата, в стране продолжает оставаться рекордно низким – в мае он составил 3,2%. Предыдущий минимум (3,3%) был зафиксирован месяцем ранее.