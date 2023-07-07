АЮР создаст рабочую группу по вопросам безопасности представителей юрсообщества

АЮР создаст рабочую группу по вопросам безопасности представителей юрсообществаЮристы сплотились после нападения на адвоката Александра Немова
Спустя два дня после нападения в Грозном на защитника Заремы Мусаевой (приговорена к 5,5 года колонии за применение насилия к чеченскому полицейскому) Александра Немова в Ассоциации юристов России (АЮР) предложили создать рабочую группу для недопущения подобных инцидентов в будущем. АЮР хочет выявить проблемные места как в законодательстве, так и в практике правоприменения, касающиеся защиты представителей юридических профессий.
Как заявил экс-премьер РФ и председатель АЮР Сергей Степашин, правовую защиту граждан невозможно обеспечить, если представители юридических профессий не будут уверены в собственной физической безопасности. Речь идет в первую очередь о безопасности «тех, кто непосредственно обеспечивает защиту прав граждан: адвокатов, нотариусов и др.», сказал Степашин.
«Напомню, право человека на правовую защиту относится к фундаментальным. Если человек, каким бы он ни был профессионалом, знает, что на него могут в любой момент напасть, он уже вряд ли сможет сохранять независимость в своих действиях и суждениях», – отметил он. Кроме того, немаловажно, отметили в АЮР, что «закон должен быть един для всех субъектов Российской Федерации».
Другие нападения
6 июля в Адвокатской палате Московской области сообщили, что совершено еще одно нападение на адвоката – Елену Пономареву. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В сообщении палаты говорится, что в результате нападения у Пономаревой диагностированы телесные повреждения, а также пострадала сетчатка глаз. «Адвокат уверена, что нападение связано с осуществлением ею профессиональной деятельности», – отметили в подмосковной адвокатской палате. Совет палаты намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия.
Нападение на Немова, которое вызвало реакцию юридического сообщества, произошло 4 июля, когда вместе с журналистом «Новой газеты» (работа СМИ приостановлена) Еленой Милашиной он прилетел в республику, чтобы попасть на оглашение приговора Мусаевой – жены экс-судьи верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Немов – ее защитник.
Об обстоятельствах жестокого нападения, в результате которого и адвоката, и журналиста пришлось везти на лечение в Москву, «Ведомости» подробно писали 5 июля. Их вытащили из такси и жестоко избили.
Следственный комитет России 6 июля возбудил уголовное дело о нападении на Немова и Милашину по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В настоящий момент следователи пока не установили причастных к преступлению.
АЮР не единственная, кто выступил в защиту цеха. Экстренное совещание Федеральной палаты адвокатов (ФПА) прошло 5 июля. Совет ФПА настаивает на введении уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвокатов.
Законодательство РФ уже предусматривает ряд норм, направленных на защиту лиц, участвующих в отправлении правосудия, заявил «Ведомостям» управляющий партнер юридической компании «ГК Лигал» Кирилл Гавриличев. В УК существуют 295-я и 296-я статьи, устанавливающие ответственность за угрозы, насильственные действия или посягательство на жизнь защитника или его близких в связи с его участием в деле с целью воспрепятствовать законной деятельности.
При этом, по словам юриста, в приведенных нормах говорится о деятельности защитника, т. е. адвоката, представляющего интересы подозреваемого или обвиняемого. «Поэтому, например, нотариусы или юристы, которые ведут гражданские дела, защищены наравне с обычными гражданами», – пояснил он. Гавриличев также предлагает АЮР рассмотреть возможность расширения области действия существующих статей не только на участников уголовного процесса, но и на участников других видов судопроизводства.
По данным юриста, за 2022 г. по этим статьям было осуждено всего 32 человека. «Для расследования дела о нападении на судью или сотрудника правоохранительных органов (они защищены специальными статьями УК. – «Ведомости») наверняка направлялось бы гораздо больше сил и средств, в случае же с обычными юристами основным стимулом к поиску преступников является общественный резонанс», – заключил Гавриличев.
Что такое Ассоциация юристов России
АЮР – это объединение региональных и федеральных союзов юристов, образовано в 2005 г. В числе первоочередных задач, стоящих перед ассоциацией, рассматривается правовая поддержка приоритетных национальных проектов и участие совместно с Общественной палатой в разработке основных социально значимых законодательных актов, говорится на сайте организации. В частности, АЮР участвует в разработке и экспертизе законопроектов и нормативно-правовых актов правительства. Инициаторами создания нового общественного движения стали на тот момент глава Счетной палаты России Сергей Степашин, ректор Московской государственной юридической академии Олег Кутафин и советник президента по правовым вопросам Вениамин Яковлев. Сейчас должность председателя правления АЮР занимает Владимир Груздев, председатель АЮР – экс-глава правительства РФ Степашин.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов утверждает, что нападение на Немова и Милашину фактически показывает, что профессии в области юриспруденции и журналистики являются высокорискованными. По его словам, просто повысить уровень санкций за посягательство на представителя отрасли не будет панацеей: «Достаточно посмотреть на результат увеличения санкций по делам о ДТП. Санкции увеличены, а преступлений существенно меньше не стало в этом направлении».
Адвокат Олег Шемчук в беседе с «Ведомостями» назвал инициативу о создании рабочей группы запоздалой. По его мнению, сейчас необходим реально действующий инструмент физической защиты адвокатов при наличии оснований опасаться за их жизнь и здоровье.