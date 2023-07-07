АЮР создаст рабочую группу по вопросам безопасности представителей юрсообщества

«Напомню, право человека на правовую защиту относится к фундаментальным. Если человек, каким бы он ни был профессионалом, знает, что на него могут в любой момент напасть, он уже вряд ли сможет сохранять независимость в своих действиях и суждениях», – отметил он. Кроме того, немаловажно, отметили в АЮР, что «закон должен быть един для всех субъектов Российской Федерации».