В КоАП может появиться глава о возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал «Ведомостям», что приветствует решение Минюста выложить новую главу КоАПа для общественного обсуждения. Но, по его словам, эта глава, скорее всего, станет частью уже нового КоАПа, который сейчас находится в разработке. В действующий КоАП эти изменения внесены не будут, полагает он. При этом Крашенинников отмечает, что раньше следующего года проект нового КоАПа в Госдуму внесен не будет.