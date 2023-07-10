В КоАП может появиться глава о возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

В КоАП может появиться глава о возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельствПоводом к изменению кодекса послужило постановление Конституционного суда
Минюст разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят не наказывать дважды за одно и то же правонарушение в том случае, если ответственность за него предусмотрена общей и специальной нормами КоАПа. Предложена и глава о возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Законопроект разработан для реализации постановления Конституционного суда (КС) от 17 мая 2023 г., согласно которому ст. 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), ч. 2ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАПа (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении) во взаимосвязи могут привести к тому, что водителя могут наказать дважды за одно и то же правонарушение.
Жалобу в КС подавал автомобилист Роберт Чепурной. Он был оштрафован ГИБДД по ст. 12.18, а затем суд лишил его прав в соответствии со ст. 12.24. Чепурной счел, что его дважды наказывают за одно и то же нарушение.
Он несколько раз обжаловал дело в судах, но они приходили к выводу, что это разные составы. После этого Чепурной обратился в КС, который решил, что во взаимосвязи статьи нарушают Конституцию. До того момента, пока поправки не приняты, действует запрет на одновременное применение ст. 12.18 и ст. 12.24 КоАПа.
Минюст предложил скорректировать ст. 4.1 КоАПа (общие правила назначения административного наказания). В нее добавляется норма о том, что если административная ответственность предусмотрена общей и специальной нормами административного права, то она наступает по специальной норме.
Инициатива правильная, ведь рассматриваемый пример показал несовершенство КоАПа, которое на практике позволяло дважды привлекать водителей за одно нарушение ПДД, но по разным статьям, говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Радько поддерживает и положение о возобновлении производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, «поскольку во всех иных отраслях права оно есть – и в уголовном, и в гражданском, и арбитражном процессах». Для этого в КоАПе появится, согласно предложениям Минюста, целая глава.
К примеру, к «вновь открывшимся обстоятельствам» предлагают отнести заведомую ложность показаний потерпевшего или свидетеля, пояснений специалиста, заключений эксперта, фальсификацию доказательств и проч. А к «новым обстоятельствам» – признание постановлением КС нормативного акта, а также «иные существенные для дела» обстоятельства.
Заявление в суд о возобновлении производства может быть подано потерпевшим, силовиками, уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и др. Сделать это можно не позднее чем через три месяца после появления вновь открывшихся или новых обстоятельств. Рассмотреть же заявление суд должен в течение месяца после его поступления.
Такой институт возобновления производства универсальный, не было его только в КоАПе, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант: «Приоритет применения специальных норм над общими – тоже универсальное правило, ему учат на первом курсе юридических вузов». Как эти новшества будут работать, «прогнозировать невозможно, тем более в нынешней ситуации», говорит он.
Клювгант подчеркивает, что должен быть не формальный подход [к выбору статьи КоАПа], а основанный на фактах дела: «Если дается другая правовая оценка тому, за что уже дана оценка, то это и есть дважды наказание за одно и то же, что запрещено Конституцией».
По словам адвоката, в уголовных делах если возобновляется производство ввиду новых обстоятельств, то это, как правило, в пользу того, кого наказывают: «И только в исключительных случаях, когда появляется больший вред, чем был известен на момент рассмотрения дела, может быть поворот к худшему, и то за определенный период».
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал «Ведомостям», что приветствует решение Минюста выложить новую главу КоАПа для общественного обсуждения. Но, по его словам, эта глава, скорее всего, станет частью уже нового КоАПа, который сейчас находится в разработке. В действующий КоАП эти изменения внесены не будут, полагает он. При этом Крашенинников отмечает, что раньше следующего года проект нового КоАПа в Госдуму внесен не будет.
Новый КоАП разрабатывают с 2016 г.