Общественная палата предлагает идентифицировать бездомных через полицию и отправлять их на работу

Инициатива не должна превратиться в полицейское преследование за бездомность, считает президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Обращение за помощью – это должен быть добровольный выбор человека, а не принуждение со стороны органов правопорядка, отмечает она. «Если бездомный человек не нарушает никакие социальные нормы, не преступает закон, он сам вправе решать, принимать ли ему все те блага, что прописаны в этом проекте», – заключила она.