Общественная палата предлагает идентифицировать бездомных через полицию и отправлять их на работу

Общественная палата предлагает идентифицировать бездомных через полицию и отправлять их на работуЭксперты опасаются легализации трудового рабства
Совет по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью полиции и проводить трудовую реабилитацию. Письмо в Минтруд и Минздрав подписали члены правительственного Совета Наталья Починок и Елена Тополева-Солдунова. Последняя входит также в ОП. «Ведомости» ознакомились с документом.
Вместе с письмом Починок и Тополева-Солдунова направили проект разработанного минсоцразвития Подмосковья порядка взаимодействия между органами государственной власти и организациями региона «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Они предлагают ведомствам взять документ за основу и использовать его во всех регионах.
Согласно этому проекту бездомных могут выявлять не только правоохранительные органы и социальные организации, но и физические и юридические лица. Все они могут сообщать об обнаружении бездомного по телефону 112, через 20 мин на место должна приехать скорая помощь, а также сотрудники полиции. В отделении МВД в течение трех часов проводят дактилоскопию и идентификацию личности.
Если за человеком не числится правонарушений, информацию о нем передают в Центр социальной адаптации и его работники определяют дальнейший алгоритм действий. Тех, кто не может обслуживать себя сам, направляют непосредственно в центр, дееспособные попадают в «социально-трудовые дома», а женщины – в кризисные центры.
Бездомный, согласно проекту, имеет право отказаться от помощи.
Наибольшую обеспокоенность экспертов вызывает фактическая легализация «трудовых домов», говорит директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов. По его словам, они существуют в серой зоне, плохо регламентируемой законом: «Это форма трудового рабства, когда человек работает за еду или проживание». Выйти из такой системы сложно, отмечает Краморов: отказываясь работать, человек опять оказывается на улице.
Кто считается бездомным (по мнению авторов документа)
Определение из рекомендаций звучит так: «Лицом без определенного места жительства признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, которые утратили социальные, трудовые и (или) семейные связи, фактически проживающие на улице, в общественных местах, в иных условиях, опасных для их жизни и здоровья, не имеющие регистрации по месту жительства или пребывания либо не проживающие по месту регистрации в результате уничтожения жилища, мошенничества или стечения иных обстоятельств».
Инициатива не должна превратиться в полицейское преследование за бездомность, считает президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Обращение за помощью – это должен быть добровольный выбор человека, а не принуждение со стороны органов правопорядка, отмечает она. «Если бездомный человек не нарушает никакие социальные нормы, не преступает закон, он сам вправе решать, принимать ли ему все те блага, что прописаны в этом проекте», – заключила она.
«Принятие рекомендаций может создать ситуацию, когда помощь человеку по закону будет невозможна из-за того, что частный случай выходит за установленные законом рамки определения лица, нуждающегося в помощи», – заявил «Ведомостям» представитель Минтруда. Ведомство не поддерживает предложенные Починок и Тополевой-Солдуновой форматы организации занятости бездомных, поскольку трудоустройство граждан возможно по их желанию в соответствии с нормами Трудового кодекса.
Председатель попечительского совета «Справедливой помощи Доктора Лизы», экс-глава президентского совета по правам человек (СПЧ) Михаил Федотов считает, что, прежде чем начинать такой эксперимент, нужно еще раз тщательно обсудить его с НКО, которые не первый год занимаются проблемами бездомных.
Скептически к инициативе отнесся и глава СПЧ Валерий Фадеев: «Не могу сказать, что я в восторге от такой гуманистической акции». Большая часть бездомных людей не хочет трудиться, полагает он: «Не потому что они особо злобные или ленивые. Главная проблема в том, что они очень тяжело социализируются».