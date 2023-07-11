Краснодарские следователи задержали подозреваемого в причастности к убийству Ржицкого

Краснодарские следователи задержали подозреваемого в причастности к убийству РжицкогоПри задержании СК обнаружил предполагаемое оружие, из которого был убит чиновник
Сотрудники Следственного комитета России в Туапсе при помощи коллег из МВД и ФСБ задержали подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Из сообщения ведомства следует, что задержанному 64 года. «При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», – отметили в ведомстве.
В настоящий момент с подозреваемым проводятся следственные действия.
Ржицкий был убит накануне, 10 июля. Тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре.
СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по статье предусматривает до пожизненного лишения свободы.
Ведомство установило личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался уроженец Украины Сергей Денисенко. По данным СМИ, Денисенко – бывший президент украинской Федерации карате, он работал спортивным тренером.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову докладывать о ходе расследования уголовного дела. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, мотив преступления пока не раскрыт.
Станислав Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г., говорит источник, близкий к Минобороны. Позже он устроился на работу в моботдел администрации Краснодара. Нельзя исключать, что он стал мишенью для украинских спецслужб потому, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных, полагает собеседник «Ведомостей».
Отец погибшего заявил Telegram-каналу Baza, что Ржицкий не участвовал в специальной операции. Из Вооруженных сил Ржицкий был окончательно уволен в августе 2022 г. и спустя несколько месяцев устроился на работу в администрацию Краснодара.