Краснодарские следователи задержали подозреваемого в причастности к убийству Ржицкого

Станислав Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г., говорит источник, близкий к Минобороны. Позже он устроился на работу в моботдел администрации Краснодара. Нельзя исключать, что он стал мишенью для украинских спецслужб потому, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных, полагает собеседник «Ведомостей».