Благотворительные фонды написали письмо против запрета госзакупок импортных ИВЛ

По словам представителей НКО, предлагаемый запрет лишит граждан с паллиативным статусом (страдающих болезнями, которые невозможно вылечить, но можно облегчить) и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. Он, в частности, не позволит обслуживать уже купленное оборудование, что повлечет за собой выведение из эксплуатации большей части имеющихся рабочих аппаратов в России. За этим также последует рост расходов государства на стационарную медицинскую помощь и дефицит реанимационных койко-мест.