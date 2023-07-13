Благотворительные фонды написали письмо против запрета госзакупок импортных ИВЛ

Благотворительные фонды написали письмо против запрета госзакупок импортных ИВЛМинпромторг пообещал организовать открытую встречу и заслушать их мнение
Представители девяти крупных благотворительных фондов выступили против введения запрета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства для государственных и муниципальных нужд. Под письмом вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову («Ведомости» ознакомились с документом) поставили свои подписи руководители НКО «Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «Адвита» и др.
Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства был опубликован 28 июня на портале нормативных правовых актов. Действие запрета предлагается распространить на все виды аппаратов ИВЛ: портативные, для стационарного использования и использования на дому, для взрослых, детей и новорожденных.
Ключевые отечественные производители аппаратов ИВЛ – АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления. Суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 000 аппаратов в год. В записке также отмечается, что среднегодовая потребность в данном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2700 аппаратов.
В письме представители НКО указали, что в России еще не существует налаженного серийного производства всех видов оборудования, на закупку которых предлагается наложить запрет. При этом, как утверждают авторы, они неоднократно обращались к российским производителям аппаратов ИВЛ с просьбой предоставить для тестирования отечественные аппараты искусственной вентиляции, но ни один производитель не смог передать такое оборудование.
По словам представителей НКО, предлагаемый запрет лишит граждан с паллиативным статусом (страдающих болезнями, которые невозможно вылечить, но можно облегчить) и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. Он, в частности, не позволит обслуживать уже купленное оборудование, что повлечет за собой выведение из эксплуатации большей части имеющихся рабочих аппаратов в России. За этим также последует рост расходов государства на стационарную медицинскую помощь и дефицит реанимационных койко-мест.
«Фактически предлагаемый запрет лишит граждан РФ, уже получающих помощь на дому, возможности продолжать получать необходимые для поддержания жизни медицинские изделия, обречет их на смерть или вынужденную госпитализацию, а значит, на разлуку с близкими», – подчеркивают авторы письма.
Представитель пресс-службы Минпромторга подтвердил «Ведомостям» получение письма. По его словам, проект постановления уже прошел необходимые общественные обсуждения, по итогам которых было получено 10 комментариев. «Финальная версия проекта будет сформулирована с учетом полученной от граждан и организаций обратной связи», – заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы.
Помимо этого он анонсировал встречу производителей оборудования, представителей врачебного сообщества и фондов на площадке Минпромторга, чтобы «открыто обсудить проект и обговорить все возможные вопросы».
Ограничение на закупку, отметил представитель Минпромторга, может быть распространено только на те виды аппаратов ИВЛ, которые производятся в России и успешно применяются в системе здравоохранения. «Принятое решение может касаться только государственных закупок и не относится к частным клиникам и частным закупкам, включая приобретение аппаратов благотворительными фондами», – заключил он.
Отечественные аппараты ИВЛ во время пандемии COVID-19 показали свою недоработанность – «они то горели, то отказывались работать», пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член Совета по правам человека при президенте Ян Власов. По его словам, необходимо сначала делать качественную отечественную технику, прежде чем отказываться от иностранной: «Сейчас мы создаем условия для увеличения риска смерти граждан РФ».
Сенатор, врач Владимир Круглый считает общий курс на импортозамещение правильным. При этом, по его мнению, переход на отечественное оборудование должен быть постепенным. Аппараты ИВЛ – это критически важная техника, от качества работы которой зависит жизнь людей, особенно новорожденных детей с низким весом, подчеркнул он.