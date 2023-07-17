Пациентские организации больных ВИЧ жалуются на возможные перебои с лекарствами

Пациентские организации больных ВИЧ жалуются на возможные перебои с лекарствамиОни просят увеличить бюджет на закупку препаратов
Общественное движение людей, живущих с ВИЧ, «Пациентский контроль» и активисты из 32 городов России обратились в правительство, Госдуму и Минздрав с просьбой принять меры для предотвращения рисков дефицита антиретровирусных (АРВ) препаратов во второй половине 2023 г. В письме, с которым ознакомились «Ведомости», говорится о перебоях с 11 препаратами в 18 российских регионах. «Ведомости» направили запросы в Белый дом, нижнюю палату парламента и Минздрав.
Пациенты сообщают о якобы имеющейся нехватке следующих АРВ-препаратов: атазанавир 200 мг, дарунавир 600 и 800 мг, ритонавир 100 мг, тенофовир 300 мг, элсульфавирин 20 мг, эмтрицитабин 200 мг, эфавиренз 400 мг и 600 мг, долутегравир 50 мг, ралтегравир 400 мг, этравирин 200 мг, комбинация рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин. Последние четыре не имеют дженериков. Из-за отсутствия лекарств врачи вынуждены менять схемы лечения, в том числе назначать ранее отмененные препараты, которые вызывали у пациентов побочные эффекты, пишет «Пациентский контроль» в своих обращениях.
Если раньше перебои в основном происходили с дорогостоящими препаратами, не имеющими аналогов на российском фармрынке, которые принимала небольшая группа пациентов, то теперь эта линейка дополнилась относительно дешевыми лекарствами, которые производят российские фармкомпании, – атазанавиром, эфавирензом, тенофовиром и т. д., сказала «Ведомостям» представитель «Пациентского контроля» Юлия Верещагина. Три препарата из перечисленного перечня – долутегравир, элсульфавирин и эфавиренз, согласно российским клиническим рекомендациям, входят в состав предпочтительной терапии для пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ.
Всего с 1 апреля по 10 июля 2023 г. общественники получили 182 сообщения от пациентов о перебоях в снабжении АРВ-препаратами. Больше всего жалоб поступило из ДНР, Санкт-Петербурга, а также из Ленинградской, Свердловской и Тюменской областей. Запросы в минздравы данных регионов остались без ответов.
В июньском письме главврача центра по профилактике и борьбе со СПИДом одного из указанных регионов пациенту («Ведомости» ознакомились с документом) сообщалось, что, например, долутегравир поступил в меньшем объеме, чем было запланировано в заявке, о чем был проинформирован Минздрав России. В четырех ответах Минздрава пациентам, с которыми ознакомились «Ведомости», им предлагается обращаться в региональные органы здравоохранения (они представляют заявки на АРВ-препараты в Минздрав РФ, который их закупает).
Федеральный бюджет, предусмотренный на закупку АРВ-препаратов для лечения ВИЧ (совместно с закупками препаратов для туберкулеза и гепатита В и С), в 2023–2025 гг. составляет 31,7 млрд руб. ежегодно, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минфина. Такая же сумма была заложена в 2022 г.
Во второй половине прошлого года Минздрав провел дополнительные закупки на заемные средства из бюджета, предусмотренного на АРВ-препараты на 2023 г., на сумму 8,6 млрд руб. В результате объем препаратов достиг 566 000 курсов – для охвата 71% от пациентов, состоящих на диспансерном учете, считают представители «Пациентского контроля». Закупленные за счет средств 2023 г. лекарства регионы начали использовать в конце 2022 г., пишут они.
Таким образом, в этом году сумма контрактов Минздрава России на закупку АРВ-препаратов (на оставшиеся средства бюджета 2023 г. и по трехлетним действующим контрактам) составила 21,5 млрд руб. Общественная организация делает вывод, что весь запланированный объем средств федерального бюджета на текущий год израсходован, а охват терапией составляет около 30% от количества нуждающихся в ней пациентов.
Представитель пресс-службы Счетной палаты (СП) сообщил «Ведомостям», что на 1 июля 2023 г. кассовое исполнение федерального бюджета на закупку лекарств для обеспечения пациентов с ВИЧ в 2023 г. составило 19,6 млрд руб., или 60,3% от установленного сводной бюджетной росписью (32,5 млрд руб.).
«Пациентский контроль» просит чиновников провести переговоры с производителями АРВ-препаратов о снижении цен, выделить дополнительное финансирование на закупку лекарств в текущем году или организовать дополнительные закупки на заемные средства из бюджета, предусмотренного на 2024 г. Кроме этого представители общественной организации считают необходимым увеличить ежегодный бюджет на закупку лекарств для терапии ВИЧ-инфекции в 2024 и 2025 гг., говорится в письме.
Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что «пациенты будут обеспечены в рамках выделенных бюджетных ассигнований на 2023 г. в соответствии с утвержденной комиссией Минздрава России заявкой на закупку лекарственных препаратов». На вопрос, во сколько оценивается потребность российских пациентов в АРВ-препаратах в текущем году, представитель ведомства не ответил.
Сколько в России больных ВИЧ
К началу 2022 г. число живущих с ВИЧ в России, по данным Минздрава, составило 851 754 человека, или около 0,58% населения страны. У Роспотребнадзора другие цифры: в 85 российских регионах проживало 1 137 596 россиян с ВИЧ-инфекцией. Специализированная научно-исследовательская лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Минздрав России по-разному ведут подсчет больных ВИЧ. Минздрав учитывает только тех, кто был включен в федеральный регистр инфицированных ВИЧ, в то время как Роспотребнадзор – всех граждан с антителами к ВИЧ, выявленными методом иммунного блоттинга. В январе – апреле 2023 г. Роспотребнадзор зарегистрировал еще 19 606 человек с вирусом иммунодефицита человека. За прошлый год от болезней, вызванных ВИЧ, в стране умерли 15 804 человека. Это на 6,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.
В случае подтвержденного дефицита бюджет на закупку АРВ-терапии нужно будет увеличить, считает сенатор, врач Владимир Круглый. Этот вопрос также следует учесть при формировании бюджета на следующую трехлетку, добавил он.
Как сообщил представитель пресс-службы Минфина, заявок на корректировку бюджета на закупки антиретровирусных препаратов на 2024–2026 гг. не поступало. Если они появятся, ведомство рассмотрит предложения «в установленном порядке». Представитель Минздрава пояснил, что ведомство сейчас собирает заявки от регионов для формирования потребности на 2024 г.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович видит решение сложившейся проблемы не в регулярном увеличении бюджета на АРВ-терапию, а в работе по трем направлениям. Это назначение более персонифицированных схем лечения, четкое выполнение пациентами рекомендаций врача, а также локализация производства препаратов в России и снижение цен на них. По ее словам, далеко не всем пациентам при их состояниях нужны препараты нового поколения и самые продвинутые схемы лечения, в некоторых случаях можно использовать эффективную традиционную терапию.
Попович допустила необходимость выделения бюджетных средств для обеспечения лекарствами пациентов на новых территориях. Но это может произойти не раньше появления регистра пациентов с ВИЧ в четырех регионах, сказала она. Как в мае сообщал «Ведомостям» представитель Минздрава, процесс включения новых пациентов в федеральный регистр ВИЧ-инфицированных в России уже начался (тогда также поступали жалобы организаций). На создание базового регистра потребуется около года, считает руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
В подготовке материала принимала участие Софья Белова