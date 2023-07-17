Пациентские организации больных ВИЧ жалуются на возможные перебои с лекарствами

Сколько в России больных ВИЧ

К началу 2022 г. число живущих с ВИЧ в России, по данным Минздрава, составило 851 754 человека, или около 0,58% населения страны. У Роспотребнадзора другие цифры: в 85 российских регионах проживало 1 137 596 россиян с ВИЧ-инфекцией. Специализированная научно-исследовательская лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Минздрав России по-разному ведут подсчет больных ВИЧ. Минздрав учитывает только тех, кто был включен в федеральный регистр инфицированных ВИЧ, в то время как Роспотребнадзор – всех граждан с антителами к ВИЧ, выявленными методом иммунного блоттинга. В январе – апреле 2023 г. Роспотребнадзор зарегистрировал еще 19 606 человек с вирусом иммунодефицита человека. За прошлый год от болезней, вызванных ВИЧ, в стране умерли 15 804 человека. Это на 6,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.