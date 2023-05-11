На закупки лекарств от ВИЧ может потребоваться дополнительно 20 млрд рублей

В закупках АРВ-препаратов в 2022 г. сохранилась тенденция прошлого года, когда цена препарата и его доля в бюджете не пропорциональна числу пациентов. К примеру, на комбинацию рилпивирн/тенофовир/эмтрицитабин было потрачено 6,2 млрд (15% от суммы всех закупок), а получили его только 22 600 человек. Для сравнения: долутегравиром при сумме затрат в 6,6 млрд руб., обеспечивается 83 000 человек. Последний препарат входит в международные рекомендации ВОЗ, а сокращение его закупок ведет к тому, что пациентов, которые его уже принимают, могут перевести на другие лекарства без мед.показаний, говорит Егорова.