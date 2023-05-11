На закупки лекарств от ВИЧ может потребоваться дополнительно 20 млрд рублей

На закупки лекарств от ВИЧ может потребоваться дополнительно 20 млрд рублейПроблема недофинансирования решается за счет перераспределения препаратов между регионами
В 2022 г. федеральный Минздрав и власти регионов закупили 592 907 годовых курсов терапии ВИЧ (антиретровирусные препараты; АРВ-терапия), это покрывает потребность только чуть более половины людей (52%), живущих с вирусом иммунодефицита, или 74% от числа людей, которые стоят на диспансерном учете. Это следует из ежегодного доклада международной Коалиции по готовности к лечению (ITPC), который есть у «Ведомостей».
Сколько в России людей с ВИЧ
Официально, по данным специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к началу 2022 г. в России проживало 1 137 596 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, на диспансерном наблюдении состояло 803 796 пациентов, по данным профильного отдела ведомства. На момент подготовки отчета и написания текста Роспотребнадзор не опубликовал актуальные данные по числу вновь выявленных случаев и живущих с ВИЧ пациентов. В коалиции дополнительно поясняют, что анализировали данные исходя из аукционной документации и перечня регионов поставок, на момент работы над докладом их было 85.
В 2022 г. показатель охвата терапией выше, чем в 2021 г., но это стало возможным только за счет использования 8,6 млрд руб. бюджетных средств 2023 г., заметили в коалиции. Заключение таких контрактов подтвердила авторам отчета директор центра лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина (копия письма содержится в отчете).
Порядка 95% всех препаратов закупается за счет средств федерального бюджета, регионы тратят на лекарства для ВИЧ-положительных лишь 4-5% ежегодно. По данным Минздрава, на централизованную закупку лекарств для лечения ВИЧ, в том числе в сочетании с гепатитами B и С, на 2023 г. предусмотрено 31,7 млрд руб. При этом 8,6 млрд руб. уже потрачены в прошлом году, еще порядка 13 млрд руб. уйдет на на оплату ранее заключенных трехлетних контрактов с производителями лекарств.
Таким образом, на закупку препаратов в текущем году есть порядка 10 млрд руб., заключают эксперты. «Практически весь годовой бюджет уже потрачен, а объем лекарств рассчитан всего на 36% от общего числа нуждающихся в АРВ-терапии пациентов», – говорится в докладе. По оценкам Коалиции, для обеспечения пациентов лечением нужно дополнительно выделить как минимум 20 млрд руб.
«Использование заемных средств будущего года не решит проблему многолетнего дефицита финансирования системно. Но мы наблюдали в 2017 г. и в 2019 г. механизмы по экстренному увеличению бюджета в середине года (на 4 млрд и 3 млрд руб. соответственно)», – сообщила «Ведомостям» руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова.
Какие рекомендации дает коалиция по готовности к лечению
Незамедлительное выделение дополнительно 20 млрд руб. на оставшийся период 2023 г. для обеспечения пациентов.
Увеличение бюджета федерального Минздрава не менее чем в 2 раза, учитывая ежегодный приток вновь выявленных случаев ВИЧ.
Снижение цен на антиретровирусные препараты посредством заключения долгосрочных контрактов с производителями, включение определенных МНН в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также учет присутствия на рынке альтернатив дорогостоящим оригиналам в виде дженериков.
Для обеспечения препаратами пациентов по программе 14 высокозатратных нозологий Минздрав также использует финансирование следующего года, говорит эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. Обе крупнейшие федеральные программы дефицитны, резюмирует он. «Есть риск дойти до момента, когда при переходе в новый год денег не останется», – предупреждает эксперт. По его мнению, дополнительного финансирование может быть выделено из резервного фонда правительства, если Минфин сочтет обращение профильного министерства обоснованным.
Представитель Минздрава сообщил «Ведомостям», что пациенты, нуждающиеся в антиретровирусной терапии, будут обеспечены лекарственными препаратами за счет заключенных долгосрочных контрактов и возможности перераспределения лекарственных препаратов между субъектами РФ.
В 2022 г. «Пациентский контроль» получил 502 обращения от россиян, из них 318 были связаны с перебоем с получением АРВ-терапии и средств диагностики из 53 регионов.
Как и в 2021 г., большая часть бюджета прошлого года – 67% (или 28,6 млрд руб.) – была потрачена на закупку препаратов с пятью международными непатенованными наименованиями (МНН). Среди них: долутегравир (6,6 млрд руб.), лопиновир/ритоновир (6,3 млрд) и рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин (6,2 млрд).
Что применяется для терапии ВИЧ
Для терапии пациентов с ВИЧ Минздрав закупает только те лекарства, которые включены в список ЖНВЛП, цены на них регулируются государством. В 2022 г. в списке ЖНВЛП находилось 29 МНН лекарств.
Схема лечения состоит из двух НИОТ-препаратов и третьего препарата.
Наиболее предпочтительные схемы, исходя из клинических рекомендаций Минздрава, предполагают использование следующих веществ МНН: ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир и эфавиренз либо ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир и долутегравир – где эфавиренз и долутегравир третьи препараты. В общей сложности на третьи препараты в 2022 г. было потрачено 29 млрд руб., или 68% от суммы всех контрактов.
В закупках АРВ-препаратов в 2022 г. сохранилась тенденция прошлого года, когда цена препарата и его доля в бюджете не пропорциональна числу пациентов. К примеру, на комбинацию рилпивирн/тенофовир/эмтрицитабин было потрачено 6,2 млрд (15% от суммы всех закупок), а получили его только 22 600 человек. Для сравнения: долутегравиром при сумме затрат в 6,6 млрд руб., обеспечивается 83 000 человек. Последний препарат входит в международные рекомендации ВОЗ, а сокращение его закупок ведет к тому, что пациентов, которые его уже принимают, могут перевести на другие лекарства без мед.показаний, говорит Егорова.
За счет централизации закупок препаратов, механизма «цена-объем» и долгосрочным контрактам, АРВ-терапия стала доступнее, что позволило увеличить число людей с ВИЧ, получающих терапию, делают вывод эксперты.