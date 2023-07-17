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Общество

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП

Известно о двоих погибших
Анастасия Морозова
wikimedia.org

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», – написал он.

Причины произошедшего власти не называют. По данным Минтранса, в «результате ЧП» повреждения получило дорожное полотно. Минтранс не подтверждает информацию о повреждении опор моста. В сообщении ведомства указано, что «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Что случилось на мосту, власти пока не сообщают.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате произошедшего пострадала семья из Новооскольского округа региона. Погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине. Ребенок, который был с ними, получил травмы. Девочку перевезут в Белгородскую область.

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — написал он.

Позже информацию о гибели двоих человек и ранении ребенка подтвердили в минздраве Краснодарского края. Там также сообщили, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным Гладкова, все дети, которые из Белгородской области направлялись в детские лагеря в Крыму, уже добрались до пункта назначения, их жизни ничто не угрожает.

В связи с произошедшим Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвали автомобилистов воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные маршруты, пролегающие через территории новых регионов.

По словам Аксенова, движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят после 09:00, в это же время появится информация о работе паромного сообщения. Власти Крыма попросили туристов по возможности оставаться в отелях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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