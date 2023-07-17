Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП

Причины произошедшего власти не называют. По данным Минтранса, в «результате ЧП» повреждения получило дорожное полотно. Минтранс не подтверждает информацию о повреждении опор моста. В сообщении ведомства указано, что «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Что случилось на мосту, власти пока не сообщают.