Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧП

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за ЧПИзвестно о двоих погибших
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе одной из опор со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», – написал он.
Причины произошедшего власти не называют. По данным Минтранса, в «результате ЧП» повреждения получило дорожное полотно. Минтранс не подтверждает информацию о повреждении опор моста. В сообщении ведомства указано, что «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Что случилось на мосту, власти пока не сообщают.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате произошедшего пострадала семья из Новооскольского округа региона. Погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине. Ребенок, который был с ними, получил травмы. Девочку перевезут в Белгородскую область.
«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — написал он.
Позже информацию о гибели двоих человек и ранении ребенка подтвердили в минздраве Краснодарского края. Там также сообщили, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
По данным Гладкова, все дети, которые из Белгородской области направлялись в детские лагеря в Крыму, уже добрались до пункта назначения, их жизни ничто не угрожает.
В связи с произошедшим Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвали автомобилистов воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные маршруты, пролегающие через территории новых регионов.
По словам Аксенова, движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят после 09:00, в это же время появится информация о работе паромного сообщения. Власти Крыма попросили туристов по возможности оставаться в отелях.