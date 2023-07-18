Суд объявил в розыск основателя «Домашних денег» Евгения Бернштама

Суд объявил в розыск основателя «Домашних денег» Евгения БернштамаБизнесмен признан виновным в 76 эпизодах особо крупного мошенничества
В понедельник Хорошевский районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оглашение приговора председательствующая в процессе судья Сабина Рагимова начала с опозданием в два часа. Как выяснилось, подсудимый выслушать ее не явился. Его защита утверждает, что Бернштам находится на плановом лечении.
В связи с этим Рагимова объявила предпринимателя в розыск. Теперь его наказание будет исчисляться с момента задержания.
Бернштам был задержан 3 июля 2019 г. в ходе очередного допроса в УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Изначально предпринимателя поместили в СИЗО, потом смягчили меру пресечения на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде. Процесс по существу в Хорошевском суде длился почти 2,5 года.
По версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Следователи оценили ущерб от мошенничества в сумму более 100 млн руб.
Бернштам не признал вину в хищении денег вкладчиков ни в ходе расследования, ни в судебном процессе. При этом, как следует из оглашенного приговора, суд частично удовлетворил гражданские иски от нескольких потерпевших, заявленных в рамках уголовного дела на общую сумму 10,3 млн руб.
В апреле 2018 г. «Домашние деньги» – некогда лидер на российском рынке микрокредитования – допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой.
В январе 2019 г. выяснилось, что кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег», добились ее банкротства в Восточнокарибском верховном суде Британских Виргинских островов, а супруга Бернштама подала иск о разделе имущества в Гагаринский районный суд. В первой инстанции суд удовлетворил ее требования частично. Позже Бернштам оспаривал реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества. В июле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал Бернштама банкротом. Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты. В ходе процедуры реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама были доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб.
Несмотря на процедуру банкротства, «лица, которые давали денежные средства в качестве займа, решили пойти по пути возбуждения уголовных дел в отношении руководящих лиц компании», пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим Яловицкий. По его словам, всего в компании было 2500 сотрудников, а Бернштам был лишь одним из десятка топ-менеджеров. «Но почему привлечен к уголовной ответственности один Евгений Семенович [Бернштам] – непонятно», – рассуждает защитник. Адвокат намерен обжаловать приговор в установленный законом срок, поскольку считает его несправедливым и не основанным на тех материалах, которые были получены в ходе судебных заседаний. Ни один человек, утверждает Яловицкий, из допрошенных свидетелей и потерпевших не показал пальцем именно на Бернштама.
«Некоторые доказательства вообще не исследовались, но самое интересное, что Евгению Семеновичу [Бернштаму] обвинение не было предъявлено из-за коронавирусных ограничений в период пандемии», – сказал он. Юрист также добавил, что в связи с банкротством его подзащитного все материальные претензии к нему заявляются в рамках арбитражного производства. Соответственно, удовлетворенные с приговором гражданские иски уже были удовлетворены ранее.