Суд объявил в розыск основателя «Домашних денег» Евгения Бернштама

В апреле 2018 г. «Домашние деньги» – некогда лидер на российском рынке микрокредитования – допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой.