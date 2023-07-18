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Общество

Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

Изменения не затронут средства экстренной контрацепции
Анна Киселева Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав России усилит контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта, ограничения не затронут средства экстренной контрацепции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Ведомостей». Препараты для прерывания беременности, используемые врачами, будут включены в перечень предметно-количественного учета (ПКУ).

«Это [включение в перечень ПКУ] касалось медикаментозных абортов, препаратов для прерывания беременности. Это будет касаться отпуска препаратов для медицинских работников», – пояснил глава Минздрава. Обязательному предметно-количественному учету подлежат лекарства, которые содержат наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, рассказал руководитель практики «медицина и фарма» Key Consulting Group Владислав Радов.

Аптеки, реализующие их, должны иметь специальную лицензию, а также вести отчеты и регистрировать каждую операцию с лекарством. Нарушение данных норм может привести к уголовной ответственности, отметил юрист. Мурашко считает, что данная инициатива «не нарушает права женщин».

«Мы заботимся о здоровье. И главное – чтобы мудрый совет врача помог принять правильное решение по выбору в пользу рождения ребенка», – сказал министр.

Медикаментозный аборт представляет собой прием гормональных препаратов, которые приводят к естественному выкидышу, замиранию или откреплению зародыша от стенок матки. Медикаментозный аборт в России проводится под наблюдением врачей. В аптечной продаже есть препараты для экстренной контрацепции. Согласно определению ВОЗ, такие препараты не приводят к абортированию. Механизм действия таблетки таков, что он предотвращает беременность путем предупреждения или задержки овуляции, т. е. до образования зиготы. Срок принятия – в среднем 72 часа после полового акта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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