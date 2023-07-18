Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

Медикаментозный аборт представляет собой прием гормональных препаратов, которые приводят к естественному выкидышу, замиранию или откреплению зародыша от стенок матки. Медикаментозный аборт в России проводится под наблюдением врачей. В аптечной продаже есть препараты для экстренной контрацепции. Согласно определению ВОЗ, такие препараты не приводят к абортированию. Механизм действия таблетки таков, что он предотвращает беременность путем предупреждения или задержки овуляции, т. е. до образования зиготы. Срок принятия – в среднем 72 часа после полового акта.