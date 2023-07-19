Икона «Троица» будет доставлена в Центр им. Грабаря с 18 на 19 июля

Икона «Троица» будет доставлена в Центр им. Грабаря с 18 на 19 июляЕе дальнейшую судьбу будет решать реставрационный совет
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет доставлена из храма Христа Спасителя в ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря» с 18 на 19 июля. Об этом сообщил собеседник «Ведомостей», знакомый с планами по перемещению иконы. Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра им. Грабаря Елена Проханова подтвердила, что организация ожидает принять икону 18 или 19 июля.
Икона была выставлена в московском храме Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях 4 июня, а 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Тогда в министерстве уточнили, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было. Как пояснила «Ведомостям» Проханова, за условия хранения иконы в храме отвечала Третьяковская галерея, Центр им. Грабаря участия в наблюдении не принимал.
Реставрационный центр им. Грабаря подготовил для «Святой Троицы» специально оборудованное помещение, где обеспечен необходимый температурно-влажностный режим. После прибытия памятника он будет осмотрен, а все изменения зафиксированы, сообщала Проханова.
Договор об условиях хранения иконы между Российской православной церковью и реставрационным центром находится на стадии согласования, сказала Проханова. «Между Троице-Сергиевой лаврой и Третьяковской галереей подписан договор о передаче иконы на 49 лет в лавру. В Центр им. Грабаря икона передается уже от Троице-Сергиевой лавры», – сообщает Проханова.
Перед отправкой в лавру «Троицу» могут еще раз отреставрировать. После изучения состояния иконы пройдет расширенный реставрационный совет, к участию в котором будут приглашены ведущие эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи, добавил представитель центра. Точные сроки заседания совета пока не определены, все будет зависеть от того, кто войдет в его состав и в какие даты сможет принять участие, пояснил собеседник «Ведомостей».
После объявленного 15 мая РПЦ решения о передаче «Троицы» во владение церкви в профессиональном сообществе возникла дискуссия. Члены комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в открытом письме просили министра культуры не допустить переноса иконы на постоянное хранение в церковь. Им оппонировали представители церкви и власти.
12 июля патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией, сообщала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Условия договора обязывают религиозную организацию соблюдать температурный и влажностный режимы, обеспечить наличие систем охранной и пожарной сигнализации для сохранения музейной ценности. За Третьяковской галереей при этом сохраняется право оперативного управления на музейный предмет, сообщала игумения Ксения. Решения, касающиеся обеспечения сохранности иконы, стороны будут принимать совместно под контролем Минкультуры, приводятся ее слова на сайте РПЦ.
Согласно договору, финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ господдержки. Страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в лавре осуществляется в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств, следует из положений договора.
«Ведомости» направили запрос в РПЦ, Троице-Сергиеву лавру и Минкультуры.