Икона «Троица» будет доставлена в Центр им. Грабаря с 18 на 19 июля

Икона была выставлена в московском храме Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях 4 июня, а 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Тогда в министерстве уточнили, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было. Как пояснила «Ведомостям» Проханова, за условия хранения иконы в храме отвечала Третьяковская галерея, Центр им. Грабаря участия в наблюдении не принимал.