Бизнесмен из Воронежа арестован спустя четыре года по обвинению в покушении на чиновника

Сам обвиняемый категорически не признает инкриминируемое ему преступление и заявляет о том, что никогда ранее не знал Фролова лично, соответственно, мотива для покушения на чиновника у него не было. По словам адвоката, следствие не представило в суде на избрании меры пресечения никаких материалов, уличивших бы Богомазова в причастности к подрыву автомобиля. «Мы намерены обжаловать арест, ссылаясь на неподтвержденность доказательств. Более того, брать под стражу добросовестного гражданина – это просто нонсенс», – сказал Бушманов.