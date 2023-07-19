Бизнесмен из Воронежа арестован спустя четыре года по обвинению в покушении на чиновника

Бизнесмен из Воронежа арестован спустя четыре года по обвинению в покушении на чиновникаОн отрицает свою причастность к преступлению и намерен добиваться освобождения из СИЗО
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бизнесмена из Воронежа Андрея Богомазова. Его обвиняют в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова в 2019 г., а также умышленном повреждении имущества и незаконном приобретении взрывных устройств.
В 2019 г. в служебной машине Фролова сработало взрывное устройство в поселке Рамонь. Местный чиновник был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, но ему удалось выжить. Спустя почти четыре года после покушения Следственный комитет РФ задержал Богомазова в аэропорту. Предприниматель собирался с супругой на отдых, пояснил «Ведомостям» его адвокат Игорь Бушманов.
По версии следствия, покушение произошло из-за того, что Богомазов не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями. Администрация, по данным СК, указывала ему на необходимость устранения имеющихся нарушений градостроительных норм. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района, считают в ведомстве.
Изначально расследованием уголовного дела занимались региональные следователи, но на первоначальном этапе установить и задержать лиц, причастных к покушению на Фролова, им не удалось. В связи с этим дело было передано в центральный аппарат ведомства для наиболее полного и объективного расследования.
В Главном следственном управлении было принято решение о задержании Богомазова по результатам комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а именно «результаты экспертиз, предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту его жительства, подтверждают причастность задержанного к покушению на убийство главы района».
В настоящий момент следователи из центрального аппарата уже предъявили Богомазову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Сам обвиняемый категорически не признает инкриминируемое ему преступление и заявляет о том, что никогда ранее не знал Фролова лично, соответственно, мотива для покушения на чиновника у него не было. По словам адвоката, следствие не представило в суде на избрании меры пресечения никаких материалов, уличивших бы Богомазова в причастности к подрыву автомобиля. «Мы намерены обжаловать арест, ссылаясь на неподтвержденность доказательств. Более того, брать под стражу добросовестного гражданина – это просто нонсенс», – сказал Бушманов.
Защита настаивала в суде на избрании для бизнесмена более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.
Выслушав доводы следствия, позицию представителя прокуратуры и адвокатов судья Басманного суда Наталия Дударь поместила предпринимателя в СИЗО до 17 сентября 2023 г. В случае если в суде по существу будет доказана вина Богомазова, ему грозит до 20 лет лишения свободы.