Суд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО

«Скрываться я не собираюсь, я добровольно отдал паспорта. Ни с кем относящихся к делу я не собираюсь иметь контактов, а все счета иностранные у меня задекларированы», – заявил Моносов в Мосгорсуде. Он просил суд не заключать его под стражу. «Я воспитываю дочку восьми лет и для нее очень ценно, чтобы папа был рядом. У меня 12 грыж в позвоночнике. 91-92 сатурация после ковида, предписано ходить 10 000 шагов», – отметил он. По словам Моносова, в настоящий момент у него на счетах сейчас сосредоточено достаточное количество денег, которых хватит для погашения максимального штрафа. «Я поддерживаю наложения ареста на 340 млн руб., чтобы всем было спокойней и максимальная сумма штрафа была обеспечена. 180 млн я готов перечислить на депозит суда – то есть залог, поскольку домашний арест неудобен тем, что я не могу дойти до мусоропровода,но я готов с этим смирится. Скрываться я никуда не намерен», – заключил Моносов.