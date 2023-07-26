Суд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО

Суд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗОС ходатайством об ужесточении меры пресечения обратилась прокуратура
Московский городской суд удовлетворил апелляционное представление надзорного ведомства о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина, передает корреспондент «Ведомостей».
Чиновник взят под стражу в зале суда. Мера пресечения будет действовать до 12 сентября.
Из оглашенных в суде материалов следует, что Паршин «не признает вину и раскаяния не выражает». Сам экс-замглавы Минцифры заявил в Мосгорсуде, что был впечатлен, как следствие на протяжении длительного времени держало его «под колпаком» и осуществляло тотальный контроль за его жизнью.
Представители СК и прокуратуры в суде настаивали, что меру пресечения Паршину необходимо ужесточить. «Паршин длительное время занимал руководящие должности, поэтому у него есть возможность использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им и повлиять на ход расследования», – сказал следователь.
Более того, по данным следствия, у обвиняемого имеются счета в узбекском банке, оформленные на его брата и активы в цифровой валюте, которые Паршин может использовать для побега.
Адвокаты в процессе парировали доводам следствия и утверждали, что Паршин не имеет намерений скрываться или оказывать сопротивление ходу расследования.
«Мы стремимся к тому, чтобы объективно разобраться в этом деле», – сказал защитник.
13 июля Басманный суд Москвы поместил Паршина под домашний арест сроком до 12 сентября, несмотря на то что следствие изначально просило суд заключить его под стражу. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.
Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). В случае если вина Паршина будет доказана в суде по существу, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Мосгорсуд также ужесточил меру пресечения гендиректору IT-компании «БФТ-холдинг» Александру Моносову. Он будет находиться в СИЗО до 12 сентября. По версии следствия, Моносов передал взятку Паршину. Бизнесмен вину не признает.
«Скрываться я не собираюсь, я добровольно отдал паспорта. Ни с кем относящихся к делу я не собираюсь иметь контактов, а все счета иностранные у меня задекларированы», – заявил Моносов в Мосгорсуде. Он просил суд не заключать его под стражу. «Я воспитываю дочку восьми лет и для нее очень ценно, чтобы папа был рядом. У меня 12 грыж в позвоночнике. 91-92 сатурация после ковида, предписано ходить 10 000 шагов», – отметил он. По словам Моносова, в настоящий момент у него на счетах сейчас сосредоточено достаточное количество денег, которых хватит для погашения максимального штрафа. «Я поддерживаю наложения ареста на 340 млн руб., чтобы всем было спокойней и максимальная сумма штрафа была обеспечена. 180 млн я готов перечислить на депозит суда – то есть залог, поскольку домашний арест неудобен тем, что я не могу дойти до мусоропровода,но я готов с этим смирится. Скрываться я никуда не намерен», – заключил Моносов.